Pósfai Gábor leváltotta a Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetőjét

Belügyminisztérium;Nemzeti Kommunikációs Hivatal;Pósfai Gábor;Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség;

2026-08-08 12:28:00 CEST

Az új, ideiglenes elnök pedig felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját.

Pósfai Gábor belügyminiszter pénteki hatállyal felmentette a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) elnökét, Bozóky Alexet – derül ki a tárca szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményéből.

A tárcavezető az új elnök kinevezéséig ideiglenes elnököt jelölt ki, aki pedig felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) vezérigazgatóját, Falvai Mátyást.

Az NKOH és az NRÜ átmeneti vezetőinek elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új, végleges vezetők kiválasztására a következő hetekben pályázat útján kerül majd sor – tájékoztatott a Belügyminisztérium.