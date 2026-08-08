Pósfai Gábor leváltotta a Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetőjét

Pósfai Gábor belügyminiszter pénteki hatállyal felmentette a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) elnökét, Bozóky Alexet – derül ki a tárca szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményéből.
A tárcavezető az új elnök kinevezéséig ideiglenes elnököt jelölt ki, aki pedig felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) vezérigazgatóját, Falvai Mátyást.
Az NKOH és az NRÜ átmeneti vezetőinek elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új, végleges vezetők kiválasztására a következő hetekben pályázat útján kerül majd sor – tájékoztatott a Belügyminisztérium.Pósfai Gábor így vetne véget a politika és a sportirányítás több évtizedes összefonódásánakA Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának kinevezését is visszavonta a belügyminiszterA belügyminiszter felmentette a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójátPósfai Gábor leváltotta a Készenléti Rendőrség parancsnokátFelmentette az országos rendőrfőkapitányt is a belügyminiszterFelmentette a budapesti rendőr-főkapitányt a belügyminiszterPósfai Gábor leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőjét