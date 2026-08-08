Belügyminisztérium;Nemzeti Kommunikációs Hivatal;Pósfai Gábor;Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség;

Pósfai Gábor leváltotta a Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetőjét

Az új, ideiglenes elnök pedig felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatóját.

Pósfai Gábor belügyminiszter pénteki hatállyal felmentette a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) elnökét, Bozóky Alexet  derül ki a tárca szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményéből.

A tárcavezető az új elnök kinevezéséig ideiglenes elnököt jelölt ki, aki pedig felmentette a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) vezérigazgatóját, Falvai Mátyást.

Az NKOH és az NRÜ átmeneti vezetőinek elsődleges feladata a már megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új, végleges vezetők kiválasztására a következő hetekben pályázat útján kerül majd sor  tájékoztatott a Belügyminisztérium.

A rengeteg tűzeset legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye. Eddig összesen mintegy 96 649 745 négyzetméternyi terület égett le.