Végrehajtást jegyeztek be a Sarka Kata többségi tulajdonában álló cukrászcéghez

végrehajtás;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;Sarka Kata;

2026-09-07 17:00:00 CEST

A vállalat 10,82 millió forintos árbevétel mellett 74,15 millió forintos veszteséget mutatott, a 2025-ös beszámolót pedig még nem adták le.

Végrehajtást jegyeztek be a Cups&Flowers cukrászdát működtető Cupflow Kft.-hez, amelyben Sarka Kata többségi részesedéssel rendelkezik - írja az Mfor.

A Cégközlönyben augusztus 26-án megjelent végzés szerint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága azután rögzítette a végrehajtást, hogy azt augusztus 18-án elrendelte a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelési Osztálya.

A dokumentumokból nem derül ki, miért indult el az eljárás. A hivatalos cégadatok alapján az elmaradást a cikk megjelenéséig nem rendezték.

A Cupflow Kft.-t 2024 februárjában jegyezték be. A cég által működtetett Cups&Flowers-nél többek között ehető virágokkal díszített süteményeket kínálnak: a cukrászda honlapján egy négydarabos, Velvet Sunrise nevű díszdoboz ára közel 15 ezer forint. A vállalkozásban két másik üzlettársnő mellett Sarka Kata modell és üzletasszony rendelkezik többségi tulajdonnal. A bolt 2025 őszén elköltözött korábbi, Hegyvidék Bevásárlóközpontban lévő helyéről, és a cég telephelye ekkor került a jelenleg is feltüntetett XIII. kerületi címre.

A társaság első, 2024-es üzleti évéről szóló beszámoló csak idén januárban, közel hét hónappal a határidő után érkezett be. A kilenc hónapot felölelő kimutatásban 10,82 millió forint értékesítési árbevétel szerepelt, miközben a ráfordítások meghaladták a 80 millió forintot. Ebből 43 millió forint anyagjellegű, 41 millió forint pedig személyi jellegű ráfordítás volt.

A Cupflow Kft. adózott eredménye így 74,15 millió forintos veszteséget mutatott. A társaság 2025-ös beszámolóját egyelőre nem nyújtották be, noha a május végi határidő már jó ideje lejárt.