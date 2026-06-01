Jó évet zárt az MBVK elnökének végrehajtói irodája

osztalék;Schadl György;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2026-06-01 14:12:00 CEST

A tavalyelőtti 120 millió forintos árbevétel után 2025-ben 232 millió forintos árbevételt ért el.

A 2024-es 120 millió forintos árbevétel után 232 millió forintos árbevételt ért el Lupkovics Beáta, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elnökének végrehajtói irodája – vette észre a cég hivatalos beszámolójában a hvg.hu.

Lupkovics Beátát azután választották meg a szervezet vezetőjévé, hogy kiderült: elődje, Schadl György ellen korrupció miatt vádat emeltek.

A cikk szerint Lupkovics Beáta végrehajtói irodája a nyereséget tekintve az árbevételnél is jobban teljesített:

a 2024-es 27 millió forint után 2025-ben 58 millió forintos adózott eredményt ért el. Ebből az összegből 52 millió forintot vett fel osztalékként, a többit eredménytartalékba helyezte.

Az MBVK elnöke Varga Judit volt igazságügyi miniszter egykori évfolyamtársa. Az új elnökségben pedig helyet kapott Kovássy Szabolcs, Papp Gábor, Ódor Gergely István, és Kósa Zoárd, míg az MBVK operatív vezetője, a hivatalvezető továbbra is Takács Katalin maradt.