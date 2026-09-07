Kivezettetéssel fenyegették a lakosokat a debreceni katódgyárról szóló kormányhivatali közmeghallgatáson

Debrecen;kormányhivatal;közmeghallgatás;katódgyár;EcoPro;

2026-09-07 19:40:00 CEST

Az eseményen a sajtó felvételkészítését is korlátozni próbálták, több érdeklődő pedig csak késve jutott be a terembe.

Kivezettetéssel fenyegették azokat a lakosokat, akik kép- vagy hangfelvételt készítettek volna az EcoPro debreceni katódgyárának ügyében tartott közmeghallgatáson - írja a Debreciner.

Az eseményen a kormányhivatal munkatársai előbb a sajtó képviselőinek jelezték, hogy csak a terem végéből rögzíthetnek felvételeket. Több médium ezt kifogásolta, a vita után pedig a sajtó munkatársait végül nem vezettették ki.

A moderátor ezután közölte, hogy a közmeghallgatáson a résztvevők nem készíthetnek kép- és hangfelvételt, erre csak a sajtónak van lehetősége. Amikor az EcoPro egyik szakértőjének előadása közben egy lakos telefonjával videózni kezdett, a moderátor arra figyelmeztetett, hogy aki nem tartja be a házirendet, azt kivezettetik.

A történtek miatt több lakos tiltakozásként elhagyta a termet. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület egyik tagja közben arra hívta fel a figyelmet, hogy más érdeklődők kint rekedtek, mert a rendezők bezárták az ajtót, és nem engedték be az újonnan érkezőket. A Debreciner úgy tudja, ekkor körülbelül 30 embert tartóztattak fel odakint, köztük helyi önkormányzati képviselőket is. A felháborodás hatására ötperces szünetet rendeltek el, hogy a kint maradtak bemehessenek.

A közmeghallgatás egy újabb prezentációval folytatódott, amelyet bekiabálások zavartak meg. A terem ajtaját később ismét bezárták, majd újabb szünetet tartottak, hogy az időközben érkezők is bejuthassanak.

A személyes jelenléttel megtartott akkumulátoripari közmeghallgatásra három és fél év után először került sor Debrecenben. Az eljárásra azért volt szükség, mert a dél-koreai EcoPro katódgyár kérvényezte egységes környezethasználati engedélyének módosítását egy új termék bevezetése miatt. A cég megrendelésére készült környezeti hatástanulmány a Debreciner szerint több korábbi szabálytalanságot és bírságot is felsorolt, ezek azonban nem kerültek szóba a nyitó prezentációkban.