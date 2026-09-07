Bérlő megy, bérlő jön, főjegyző megy, polgármester felkészül

szerződés;önkormányzatok;Komló;főjegyző;Digitális Polgári Körök;

2026-09-07 19:30:00 CEST

A komlói főjegyző biztos benne, hogy a város fideszes polgármestere azért bocsátotta el őt, mert feljelentést tett egy, az önkormányzatnak kárt okozó, szabálytalan szerződés miatt. A főjegyző nem titkolja, hogy ezt a feljelentést április előtt feleslegesnek érezte volna megtenni.

Megosztja a komlóiakat a város polgármestere és volt főjegyzője közötti konfliktus. Lapunk írt róla, hogy Polics József, Komló fideszes polgármestere augusztus 17-én bizalomvesztésre hivatkozva felmentette hivatalából a város főjegyzőjét, Vaskó Ernőt.

Az elbocsátás egyik előzménye az volt, hogy Vaskó július 29-én feljelentést tett a rendőrségen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával egy önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének dolgában, mivel szerinte a szabálytalanul megkötött kontraktus kárt okozott városának. A jegyző ismeretlen elkövető ellen tette ugyan feljelentését, ám aligha kérdéses, hogy a nyomozók vizsgálni fogják a polgármesternek ebben az ügyben vállalt szerepét és esetleges felelősségét.

Polics József 2010 óta első embere a 21 ezer lelkes, baranyai városnak, Vaskó Ernő pedig 23 éve irányítja a polgármesteri hivatal munkáját. A két összeszokott városvezető viszonyának elmérgesedése meglepte a komlóikat. Még a közügyekben jártas helybéliek közül is kevesen látnak bele kettejük jogvitájába, így érezhetően pártszimpátia alapján foglalnak állást arról, hogy melyiküknek lehet igaza.

A Fideszhez kötődők Policsot támogatják, és válogatatlan kifejezésekkel minősítik a volt jegyzőt, a Fideszt elutasító komlóiak viszont Policsot mondják el mindennek, és immár bukását várják-jósolják.

Az utcán véletlenszerűen megkérdezett helybéliek válasza alapján utóbbiak vannak többségben, ami főképp arról vall, hogy a korábban Fideszhez húzó komlóiak pártszimpátiája nagyot fordult ebben az évben.

A nyomozóhatóságok nyilván nem ez alapján dolgoznak majd. Merthogy dolgoznak, a feljelentést ugyanis befogadta a megyei rendőr-főkapitányság, s megkeresésünkre annyit válaszoltak, hogy hűtlen kezelés gyanújával folyik a vizsgálat, ám ennél többet továbbra sem árulhatnak el.

Korábban Polics és Vaskó csak röviden vagy egyáltalán nem nyilatkozott a sajtónak, most viszont elmondták érveiket a Népszavának.

A kettejük vitáját kiváltó történet egy önkormányzati beruházáshoz kötődik. A város az egyik volt bányatelken 960 millió forint uniós támogatásból szolgáltatóházat, műhelyt, valamint játszóházat és szabadidőparkot épített, amit aztán 2021-ben bérbe adtak öt jelentkezőnek.

Az egyik bérlő, a főképp játékgyártással foglalkozó NBG Kft. vállalta, hogy a saját épületrészén és annak környékén 43 millió forint értékű beruházást végez, s emellett tíz főt foglalkoztat, cserébe ingyen használhatja az ingatlant. 2026 februárjában egyértelműen kiderült, hogy a cég a vállalását nem teljesítette maradéktalanul, a munkák egy része nem készült el, és nincs arról hatósági igazolás, hogy tíz embert foglalkoztattak volna.

Ám a kft.-n már nem volt behajtható szerződésbeli vállalása, mivel az éves mérlege beadását ismételten elmulasztó, eladósodott céget a bíróság 2025-ben kényszertörléssel megfosztotta létezésétől. Tavaly januárban viszont már új bérlője volt az épületnek, az ugyancsak játékgyártásra összpontosító Sky Pal Hungary Kft., a céggel a Komlói Városgondnokság kötött szerződést.

Csakhogy a városgondnokságnak – a komlói közgyűlés felhatalmazása nélkül – nem volt joga ezt a szerződés megkötni, még akkor se, ha erre – információink szerint – a polgármester rábólintott.

A jegyző a szabálytalan bérlőváltás miatt tett feljelentést. Az ő jogi megfejtése szerint az NBG Kft. nem valósította meg a szerződésben vállalt beruházásokat, így valójában nem volt jogosult az épület térítésmentes használatára.

Az önkormányzatot a szerződésszegés miatt – a főjegyző becslése alapján – összességében akár 22 millió forint kár érhette, ám ezt a követelést a város, mivel a volt bérlőt törölték a cégtárból, nem tudja érvényesíteni. Komló ezt a pénzt, valamint az el nem végzett munka pótlását nem követelheti az új bérlőtől sem, hiszen az – bár ugyanazon család tulajdonosi köréhez tartozik, mint az előző bérlő(!) – nem jogutódja az előzőnek.

Vaskó Ernő hozzátette, hogy neki főjegyzőként hivatali kötelessége volt a feljelentést megtenni, ha ezt elmulasztotta volna, ő lenne felelősségre vonható. Így a bizalomvesztés nem megalapozott, amit ezért munkaügyi perben meg is támad.

A főjegyző átnézte azokat a beruházási szerződéseket is, amelyek révén az önkormányzat az elmúlt években uniós támogatásban részesült, és öt ilyen beruházás esetében augusztus 14-én elrendelte annak megvizsgálását, hogy szabályos volt-e a kapott pénz elköltése, és megvalósultak-e a város által vállalt célok.

A főjegyző az említett esetekben szabálytalanságokra utaló jeleket látott, ezért külső szakértők felkérését is indítványozta az ellenőrzéshez, ám ezt a fideszes többségű közgyűlés leszavazta, így aztán a városháza a saját embereivel kontrollálja majd, hogy a városháza saját emberei követtek-e el jogsértést.

Polics József az előbbiekre válaszul azt mondta: a főjegyző iránti bizalom nem Vaskó feljelentése miatt szállt el, hisz az még júliusban történt, s a főjegyzőt négy héttel később bocsátotta el. A polgármester szerint a főjegyző által meghivatkozott hibák mindegyike javítható lenne. Ha az NGB Kft. valóban nem teljesítette teljes mértékben a szerződésbeli vállalását, akkor az új bérlővel kellett volna olyan szerződést kötni, hogy átvállalja azok teljesítését.

A polgármester nem vitatta, hogy a képviselő-testületnek kellett volna döntenie a bérlőváltásról és nem a városgondnokságnak, ám szerinte ez a hiba is javítható lett volna, csak ehhez a közgyűlés elé kellett volna vinni ezt az ügyet. Ott – mint azt említettem – a polgármester mögött kiálló Fidesz-frakciónak van többsége, s ha Polics azt kéri, hogy szavazzák meg az új bérlő befogadását, akkor a testület – vélhetően – meg is tette volna azt.

Polics József az összes érvét nem kívánta elmondani, azokat majd az illetékes hatóságokkal osztja meg, ha a feljelentés illetve a főjegyző elbocsátása miatt meghallgatja őt a rendőrség, illetve a bíróság. Azt viszont nehezményezi a polgármester, hogy a főjegyző a feljelentés helyett miért nem azon fáradozott, hogy a mások által elrontott szerződéseket korrigálja.

Azt meg különösen furcsának tartja, hogy Vaskó már tavaly januárban tudta, hogy az NGB Kft. elhagyta ingyenes bérleményét, és átadta azt a Ska Pal Kft.-nek, vajon miért nem akkor tett feljelentést a főjegyző, kérdezi a polgármester.

Vaskó Ernő erre azt felelte: ő már 2025-ben értesült a bérlőváltás terveiről, és jelezte, hogy mielőtt ez megtörténne, el kell számolni a korábbi bérlővel. Ez nem történt meg. Vaskó 2026 februárjában értesült a bérlőcseréről, és többször figyelmeztette a polgármestert, hogy a szerződés szabálytalan.

Erre Polics mindig azzal reagált, hogy a főjegyző teremtse meg utólag a bérlőváltás jogi keretét. A főjegyző azonban nem látott lehetőséget e kérés jogszerű teljesítésére. A vita 2026 nyarára eldurvult Polics és Vaskó között, a polgármester szerint volt, hogy a főjegyző sértőn fogalmazott, részben ez is oka volt a felmondás alapjául szolgáló bizalomvesztésnek.

Vaskó Ernőt megkérdeztük arról, hogy ha már februárban tudott a jogszerűtlen bérlőcseréről, akkor miért csak a Fidesz választási bukása után tett feljelentést? A főjegyző így fogalmazott: