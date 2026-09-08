Fény derült néhány pikáns részletre Lázár János titkos 2013-as zürichi útjáról

Lázár János;Zürich;Klaus Mangold;

2026-09-08 09:00:00 CEST

A volt miniszter nagyratörő terveket szövögetett egy ismert német üzletemberrel, Klaus Mangolddal.

Részleteket hozott nyilvánosságra a Magyar-kormány Lázár János 2013. márciusi zürichi utazásáról, amelyről a volt miniszter sűrű titkolózásba burkolózott annak idején - számolt be róla a Direkt36, megjegyezve, ez volt az az ügy, amelynek nyomán politikai nyomás alá került az akkor még értékelhető és mérvadó Origo, s amely hozzájárult a lap akkori főszerkesztőjének nagy vihart kavaró eltávolításához.

Az új kabinet kiadott a Direkt36-nak egy belső dokumentumot a 2013-as Lázár-féle utazásról, eszerint az exminiszter egy bizonyos Klaus Mangolddal találkozott Zürichben és különböző nyugat-európai cégekkel történő potenciális együttműködésekről tárgyalt vele. Ez minden valószínűség szerint Mr. Oroszország gúnynéven ismert Klaus Mangoldot takarja, egy európai és orosz üzleti körökben is ismert német üzletembert, aki később éveken át tanácsadóként dolgozott az Orbán-kormánynak. A Direkt36 által megszerzett jelentést is a férfi cége, a Mangold Consulting GmbH készítette.

A jelentés szerint Lázár és Mangold három különböző témáról tárgyalt: egyrészt a Rothschild Bankkal való együttműködésről. E szerint „(...) szó esett arról, hogy a Rothschild Bank működhetne-e az Orbán-kormány „független” tanácsadójaként, a pénzintézettel ugyanis Mangoldnak több szálon is voltak kapcsolatai. A Rothschild által nyújtandó szolgáltatás fókuszában többek között az ország (pénzügyi) kockázatainak struktúrájának felmérése és az ezzel kapcsolatos tanácsadás lenne, a bankszektor figyelembe vételével - olvasható a dokumentumban, amely szerint

döntöttek egy találkozóról is „Varga úr és Matolcsy úr” részvételével

ez feltehetően Varga Mihály akkori nemzetgazdasági minisztert és Matolcsy György akkor frissen kinevezett MNB-elnököt jelöli), de Orbán Viktor is jelezte, hogy szívesen részt venne egy ilyen találkozón a Rothschild Bank képviselőjével.

A találkozón tárgyaltak még Mangolddal az SAP nevű üzleti szoftvereket gyártó céggel való együttműködésről is, amelynek felsővezetéséhez az üzletembernek szintén megvoltak a kapcsolatai. A dokumentum szerint Lázár János különösen nagy érdeklődést mutatott a pénzügyi adminisztráció és az egészségügy területén történő együttműködés iránt.

A harmadik téma az volt, hogyan lehet jobban megszervezni az Orbán-kormány marketingstratégiáját. Itt szakmai cégek bevonásáról esett szó, a dokumentum szerint Mangold kiváló kapcsolatokkal rendelkezik a Schuppnerhez és a CNC-hez, a két német cég kiemelkedő tudással rendelkeznek a kritikus médiával szembeni megfelelő reakciókról. Meg is állapodtak abban, hogy a közeli jövőben egy közös brainstormingot kell tartani mindkét cég részvételével.

A Direkt36 felidézi, hogy

a Rothschild Bank végül valóban segítette az Orbán-kormányt.

Ez történt például 2015 őszén, amikor az Európai Bizottság részletes vizsgálatot indított a paksi bővítés tiltott állami támogatása miatt, mire a Rothschild-csoport közölt egy jelentést, amely arra jutott, hogy a beruházás megtérülésére lehet számítani piaci körülmények között. Később a Rothschild részt vett a Mészáros Lőrinc-féle MBH Bank létrehozásában is.

A portál kereste Lázár Jánost, Klaus Mangold tanácsadó cégét és a Rotschild Bankot is, de nem voltak hajlandóak nyilatkozni. Az említett CNC, illetve annak utódja szintén hallgatásba burkolózott. A szintén megnevezett SAP magyarországi cégétől azt a választ kapták, hogy „az SAP hosszú ideje jelen van Magyarországon, és az évek során számos állami és piaci szereplővel működött együtt”, de nem ismert előttük olyan együttműködés vagy megállapodás, amely az említett találkozóhoz köthető. A Schuppner nevű tanácsadó cég szerint pedig esélyesen félreértés történhetett, mert a zürichi találkozó idején még nem is indította el a vállalkozását.