Magyar Péter szerint jelen formájukban feleslegessé és okafogyottá váltak a megyei önkormányzatok

Orbán-kormány;Magyar Péter;megyei önkormányzatok;

2026-09-08 10:00:00 CEST

A miniszterelnök szerint a Fidesz kiüresítette ezeket az intézményeket.

A megyei önkormányzatok rendszere jelen formában teljesen feleslegessé és okafogyottá vált - közölte Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök ezen állítását azzal indokolta, hogy a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette. „Ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak” - jelentette ki. Azt azonban, hogy mit kezdenek a megyei önkormányzatokkal, a kormányfő egyelőre nem közölte.

Az mindenesetre tény, hogy jelenleg nem sok funkciójuk van, miután az Orbán-kormány elvette tőlük az egészségügyi és oktatási intézmények működtetését is. A G7 korábban tetszhalott kádertemetőkként jellemezte a megyei önkormányzatokat, amelyeket aztán az Orbán-kormány arra használt fel, hogy elvonja a települések iparűzési adóbevételét.