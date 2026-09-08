Egyelőre vége a Tisza költségvetési csodájának, nyolc hónap után ötezer milliárd forint felett jár hiány

államháztartási hiány;pótköltségvetés;uniós támogatások;helyreállítási alap;

2026-09-08 14:17:00 CEST

Jelentős, 2311 milliárd hiány keletkezett augusztusban az államháztartásban az uniós támogatások kifizetése miatt. A pénz decemberben jön meg Brüsszelből, akkor csökkenhet nagyot a deficit.

Augusztusban az államháztartás központi alrendszerén (önkormányzatok nélkül) számított egyhavi hiánya 2311,2 milliárd forint volt. Ezzel az első nyolc havi deficit 5169,1 milliárd forintra emelkedett – közölte a Pénzügyminisztérium. Az augusztusi magas hiány elsősorban a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF), vagyis az uniós támogatási program miatti előfinanszírozásokkal magyarázható. Az RRF-programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat augusztusban.

Az RRF programok előfinanszírozása 2186,9 milliárd forinttal növelte a kiadásokat augusztusban, az ezektől az egyszeri tételtől megtisztított augusztus havi hiány 124,3 milliárd forint.

A mérsékelt korrigált deficit arra utal, hogy alapvetően folytatódtak a költségvetésben a májustól látható kedvező havi folyamatok. Az RRF-programokhoz kapcsolódó bevételek később, várhatóan decemberben érkeznek be, ezeket akkor majd – az augusztusi adatokhoz hasonlóan – érdemes figyelmen kívül hagyni a havi egyenleg értékelésekor – hangsúlyozza a pénzügyi tárca.

Az idei hiánypálya erősen hullámzott a kormányváltás miatt: az első négy hónapban még az Orbán-kormány alatt 3850 milliárd forintra emelkedett, ami az eredetileg tervezett 4120 milliárd forint 91 százaléka volt április végén. Az ezt követő három hónapban viszont a Tisza-kormánynak egyszerű megtakarításokkal és extra bevételekkel 1000 milliárd forintos többletet sikerült elérnie. Ilyen tartósan szufficites időszak még soha nem volt a magyar államháztartás 1990 utáni történelmében. Ez a sikerszéria szakadt most meg, de ez várható volt.

A 2026-os pótköltségvetést bemutató pénzügyminisztériumi sajtótájékoztatón a minisztérium vezetői – Kármán András pénzügyminiszter és Barabás Gyula költségvetésért felelős államtitkár – előre felhívták az elemzők és az újságírók figyelmét, hogy augusztustól az év végéig széles tartományban ingadozhatnak a havi hiányadatok az uniós pénzek elszámolása miatt. Azok egy részét ugyanis a költségvetés előlegezi meg, sőt már augusztusban meg is kezdte a kifizetéseket, hiszen amíg nem történtek meg a kifizetések, a számlát sem tudja a kormány megküldeni Brüsszelnek. Az RRF, vagyis a helyreállítási támogatások jelentős részét – mintegy 3600 milliárd forintot – várhatóan az év utolsó napjaiban, december második felében, de lehet, hogy csak a két ünnep között fizeti meg az Európai Bizottság a magyar államnak. Ezért arra kell számítani, hogy novemberig jelentősen nő a hiány, majd decemberben visszazuhan a célszámra, és emiatt

az év utolsó napjaira több ezer milliárd forintos készpénzállománnyal zárja majd az évet a magyar állam,

amit az idő rövidsége miatt már nem tudnak államadósság-csökkentésre fordítani. Mint ismert, a kormány a pótköltségvetésben 7110 milliárd forintra, a GDP 7,5 százalékára emelte a hiánycélt. Az Orbán-kormány eredetileg 4120 milliárd forintos deficittel tervezett, de a 2026-os költségvetés már januárban összeomlott.