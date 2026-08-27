Hatalmas hiányok jönnek, 71 517 milliárd forintra emelkedik az államadósság

költségvetési hiány;kormányváltás;uniós források;pótköltségvetés;Tisza-kormány;

2026-08-27 08:00:00 CEST

Az év utolsó hónapjaiban az uniós pénzek be- és kiáramlása teljesen felborítja a költségvetés gazdálkodását. Hatalmas havi hiányok jönnek, és még az államadósság is hatéves csúcsra ugrik a brüsszeli források utolsó pillanatos megérkezése miatt - derül ki a Pénzügyminisztérium adataiból.

A kormány várakozásai szerint év végére 71 517 milliárd forintra emelkedik az államadósság mértéke, ez a GDP 77,5 százalékának felel meg, ami hatéves csúcs lesz – derül ki a 2026-os pótköltségvetés módosításával kapcsolatos eddig nyilvánosságra hozott adatokból. Ennél magasabb év végi államadósság 2020-ban volt, akkor a bruttó hazai termék (GDP) 78,7 százaléka volt ugyanez. Az idei lokális államadósság-csúcsot részint az idénre várható magas államháztartási hiány, másrészt az uniós pénzek érkezésének ütemezése okozza.

Az idei költségvetést tavaly nyáron fogadta el a fideszes többségű parlament, az Orbán-kormány meglehetősen optimista – kevésbé megengedő vélemények szerint fiktív – gazdasági előrejelzéseire alapozva. A költségvetési törvény szerint a hiány idén 4218 milliárd forint lehetett volna, ha 4,1 százalékkal nő a gazdaság, és 3,6 százalék lett volna az infláció. A Tisza-kormány az elmúlt hónapokban átvilágította a gazdaság és a költségvetés helyzetét: így szerintük idén mindössze 2 százalékos növekedés várható 1,6 százalékos infláció mellett.

Az eredeti költségvetésben számos olyan kiadás nem szerepelt, amit már elköltöttek, például az autópályák üzemeltetésének költségei, ezeket a tételeket is átvezették a büdzsén. Ezen felül számolni kellett az uniós támogatások hazahozatalával is, amivel kapcsolatban viszont többletkiadások lesznek. Mindezen változtatások eredőjeként az államháztartás várható december végi hiánycélját a Tisza-kormány 7230 milliárd forintra emelte, ami a GDP 7,5 százaléka. A magasabb hiány magasabb államadóssággal jár, ez okozza a várható év végi adósságnövekedést.

A másik ok az uniós pénzek érkezése, pontosabban azok üteme: az első még meg nem érkezett uniós támogatásokat – 500 milliárd forint értékben – kifizette a költségvetés augusztusban, ami növeli a hiányt, így a finanszírozási igényt. Az év hátralévő hónapjai során további kifizetések várhatók, ám nem közvetlenül az uniós támogatásokból, hanem a költségvetésből. Ha ezek megtörténnek, akkor a Pénzügyminisztérium (PM) várakozásai szerint csak 2026 utolsó napjaiban zuhan be több ezer milliárd forintnyi uniós támogatás. Ez esetben a pénz a kincstári egységes számlára (KESZ) - gyakorlatilag az államháztartás folyószámlájára - kerül, és az idő rövidsége miatt nem lesz mód a befolyó pénzekből az államadósság csökkentésére – erről Kármán András pénzügyminiszter beszélt kedden a tárca által tartott sajtótájékoztatón, ahol a 2026-os pótköltségvetési törvény volt terítéken. (A törvényjavaslat várhatóan napokon belül a parlament elé kerül, és további részletek is kiderülnek róla.)

Az elmúlt években az előző kormány ráadásul rendszeresen élt azzal a trükkel, hogy az év utolsó napjaiban mesterségesen lenyomta az államadósságot oly módon, hogy kötvényeket vásárolt vissza, majd az új év első napjaiban azok többszörösét bocsátotta ki. Így statisztikai módon december 31-re pár napra sikerült lenyomni az adósságot. Ezzel a trükközéssel az új kormány nem fog élni

– mondta Kármán András.

A következő hónapokban az uniós kifizetések és utalások függvényében rendkívül hektikusan fog alakulni az államháztartási hiány aktuális helyzete. Az első hét hónapban az államháztartás hiánya 2857,9 milliárd forint volt, ami a megemelt 7230 milliárd forintos hiánycél 39 százaléka – vagyis a java még hátra van. Az első hét hónapot két jól elkülöníthető időszak jellemezte: április végéig a Fidesz-kormány alatt a hiány elérte a 3850 milliárd forintot, ám a kormányváltás után május-július között 992 milliárd forintos többlet keletkezett az államháztartás egyenlegében elsősorban a kormányzati kiadások drasztikus csökkentése, visszafogása miatt. Csak júliusban 524 milliárd forint volt a többlet, ám már korábban jelezte a szaktárca, hogy a hiánycsökkenés csak részben köszönhető a tartós kiadáscsökkentéseknek, vannak olyan kiadási lefaragások, amelyek csak halasztva lettek, emiatt augusztustól emelkedni fog a hiány.

A PM most nyilvánosságra hozott költségvetési beszámolójában bevételi oldalon megjelent 196 milliárd forintnyi uniós bevétel a Modernizációs Alapból, amit a következő hónapokban az utolsó fillérig ki is fizetnek zöld beruházások támogatására, így hiánycsökkentő hatása átmeneti. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások és az uniós programok kiadásai összesen mintegy 123,9 milliárd forinttal csökkentek júliusban a tavalyi év azonos időszakához képest. Ez a csökkenés is csak átmenetinek tekinthető, mivel augusztusban már megindulnak a kifizetések – közölte a Pénzügyminisztérium.