Megszavazta a parlament a Független Közmédia Testület szakmai és kormánypárti tagjait

Radnai Márk;Független Közmédia Testület;

2026-09-08 12:07:00 CEST

Bayer Judit lett a testület elnöke.

Megválasztotta az Országgyűlés a Független Közmédia Testület elnökét és tagjait. Mind a hat felterjesztett jelölt - Bayer Judit, Bálint Viktor, Hargitai Miklós, Szabó György, Kollár Árpád, Sükösd Miklós - megkapta a támogatást.

A tagokról egyenként szavaztak, illetve az elnökről, Bayer Juditról tagként, majd elnökként külön is. A szavazatszámok a következőképp alakultak:

Bayer Judit: tagként 140 igen, 45 nem, 1 tartózkodás, elnökként 134 igen, 46 nem, 6 tartózkodás;

Bálint Viktor: 135 igen, 51 nem, 0 tartózkodás;

Hargitai Miklós: 134 igen, 52 nem, 0 tartózkodás;

Szabó György: 134 igen, 52 nem, 0 tartózkodás;

Kollár Árpád: 140 igen, 45 nem, 0 tartózkodás;

Sükösd Miklós: 140 igen, 45 nem, 1 tartózkodás.

A szavazást megelőző vitában Radnai Márk, az illetékes bizottság tiszás alelnöke elmondta, független közmédiát kell létrehozni, és véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a közmédia a mindenkori kormány propagandáját sugározza. Állította, nem kormánypárti és nem is ellenzéki, hanem független közmédiát építenek, azonban az ellenzéki pártok jelöltjeit egyelőre nem tudták támogatni. Ezt azzal indokolta, hogy nem engedhetnek tovább olyan jelöltet, aki az elmúlt 16 év propagandagépezetének és a közszolgálatiság leéíptésének aktív részese volt, illetve olyan jelöltet sem, akinek az emberi méltósághoz, az alapvető emberi jogokhoz és a demokratikus közszolgálatisághoz való viszonya kérdéses. Állítása szerint azért nem támogatták az ellenzéki pártok jelöltjeit, mert az ellenzéki pártok jelölték őket.