Újra elutasította a parlamenti bizottság a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, a Tiszáéi átmentek

Parlament;Fidesz-KDNP;jelölés;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;Független Közmédia Testület;

2026-09-02 14:14:00 CEST

A testület elnöke a tisztán szakmai jelöltnek számító Bayer Judit lehet.

Az Országgyűlés művelődési bizottsága támogatta a Tisza párt frakciója által javasolt tagok jelölését a Független Közmédia Testület

A kormánypárti képviselőcsoport – írja az MTI – Szabó Györgyöt, a Sanoma Media Budapest volt vezérigazgatóját, Hargitai Miklóst, a Népszava munkatársát, a Sajtószakszervezet elnökét, valamint Bálint Viktort közgazdászt, média-, marketing- és üzletfejlesztési szakembert jelölte. Mind a hárman hét támogató szavazatot kaptak négy nem ellenében.

A Független Közmédia Testület elnökévé Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót választhatják. Őt Radnai Márk (Tisza) alelnök jelölte a tisztségre, a tartózkodó Szabadi István (Mi Hazánk) kivételével a 11 fős testület egyhangúlag rá is bólintott.

Korábban a bizottság újra elutasította a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjét. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós médiaszakembert, a KDNP Martí Zoltán újságírót, médiaszakembert, míg a Mi Hazánk Moys Zoltán médiaszakembert, a Hazajáró műsor létrehozóját jelölte. A három jelöltet múlt héten már meghallgatta a testület, most csak Moys Zoltán beszélt elképzeléseiről, miután Bóka János, a Fidesz és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is azt kérte, hogy jelöltjeikről a bizottság a korábbi meghallgatásuk alapján hozza meg a döntést.

A művelődési bizottság kormánypárti többsége egyik ellenzéki jelölt esetében sem támogatta, hogy a Független Közmédia Testület tagjává válassza az Országgyűlés.