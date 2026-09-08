Lemondott Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke

lemondás;elnök;Oktatási Hivatal;

2026-09-08 13:13:00 CEST

Állítása szerint emögött nem politikai okok húzódnak meg.

2026. október 1-jei hatállyal benyújtotta a lemondását Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke – derül ki a hivatalvezető lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta vezette elnökként az Oktatási Hivatalt. Most a kormánytisztviselői jogviszonyát is visszaadja, távozik a közigazgatásból, de állítása szerint emögött nem politikai okok húzódnak meg.

„Örömteli, hogy minden költségvetési és államháztartási nehézség ellenére az Oktatási Hivatal feladatai ebben az időszakban meg tudtak valósulni. Az utóbbi hat évben az irányító miniszterek által elfogadott éves munkaterveink sikeresen, maradéktalanul teljesültek, szakmai, pénzügyi beszámolóinkat elfogadták. Innovatív lépéseink korszerűbbé, hatékonyabbá és átláthatóbbá tették mind a Hivatal, mind a köznevelési és a felsőoktatási ágazatok működését: Ügyintézésre szolgáló szakrendszereinket digitalizáltuk, online platformra ültettük át; szakmai programjainkat mindig tényadatokra támaszkodva terveztük meg; a pedagógiai oktatási központok megbízható, stabil országos hálózattá szerveződtek, amelyek szaktanácsadással és pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal támogatják a pedagógusokat; fennakadás nélkül működtettük, továbbfejlesztettük a tanfelügyelet és a pedagógusminősítés rendszerét” – ünnepelte a hivatalban töltött időszakát Brassói Sándor, hangsúlyozva, a lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusban gyökerező oka. „Sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető voltam és vagyok” – fogalmazott.

Az nemrég kapott nyilvánosságot, hogy az Oktatási Hivatal 2026. június 1-jei hatállyal együttműködési megállapodást kötött a Vidnyánszky Attila égisze alatt életre hívott közpénzben fürdő állami Déryné Programmal, amelynek színházi, drámapedagógiai és oktatási célú szakmai anyagai az iskolai tanításban is megjelenhetnek. Ez meglehetős felháborodás váltott ki, többen elkezdték firtatni., egyetlen módszertani anyaga miért kap kiemelt szerepet a magyarországi színházi nevelés és drámapedagógia más szereplőivel szemben. A Magyar Színházi Társaság levele nyomán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter intézkedett, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.