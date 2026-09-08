November 12-től látható a hazai mozikban Nemes László Moulin című filmje

Nemes László;Jean Moulin;

2026-09-08 17:46:00 CEST

Megérkezett Nemes László új, Moulin című francia történelmi filmjének hivatalos előzetese és plakátja. Az Oscar-díjas magyar rendező ezúttal a francia történelem egyik legismertebb ellenállója, Jean Moulin történetét vitte vászonra.

A Cannes-i Filmfesztiválon bemutatott film 1943-ban, a megszállt Franciaországban játszódik. Jean Moulin titokban tér vissza Londonból, hogy de Gaulle megbízottjaként egyesítse a francia ellenállás szétszórt csoportjait. Egy titkos találkozót követően Moulint letartóztatják, és a lyoni Gestapo hírhedt vezetője, Klaus Barbie kezére adják. Kettejük találkozásával a háború két ellentétes világa zárul egy szobába. Barbie számára Moulin az ellenállás kulcsa; Moulin számára minden kimondott szó emberéleteket sodorhat veszélybe. Ami kihallgatásnak indul, hamarosan két akarat — és két Európa — összecsapásává válik.

Nemes Lászlónak személyes kötődése is van Franciaországhoz, hiszen fiatalon sokáig ott élt, iskolái nagy részét, az egyetemet is Párizsban végezte. A rendező a Jean Moulin-történetben egy olyan ember alakját találta meg, akinek humanizmusa, erkölcsi tartása és rendíthetetlensége különösen közel áll hozzá

A Moulin címszerepét Gilles Lellouche, a francia filmművészet egyik legismertebb és legelismertebb kortárs színésze alakítja. Lellouche közel három évtizede meghatározó szereplője a francia filmnek, pályája során számos alkalommal jelölték a francia filmes szakma legrangosabb elismerésére, a César-díjra.

Gilles Lellouche partnere a filmben a német Lars Eidinger, aki a lyoni Gestapo vezetőjét, Klaus Barbie-t alakítja. A két főszereplő találkozása adja a film drámaimagját: egy ember áll szemben egy olyan hatalmi gépezettel, amely minden eszközzel meg akarja törni.

A Moulin Nemes László első francia nyelvű nagyjátékfilmje. A rendező ebben a művében is a szinte állandó magyar kreatív stábjával dolgozott, többek között Erdély Mátyás operatőrrel és ZányiTamás sound designerrel. Nemes László eddigi nagyjátékfilmjei: Saul fia (2015), Napszállta (2018), Árva (2025), valamint a Moulin (2026).