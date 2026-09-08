Krasznahorkai László megkapta a legnagyobb német állami kitüntetést

Németország;kitüntetés;Krasznahorkai László;Frank-Walter Steinmeier;

2026-09-08 16:15:00 CEST

Az német államfő beszédében elmondta, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát.

Krasznahorkai László Nobel-díjas magyar író kedden Berlinben átvette a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét a csillaggal (Grosse Verdienstkreuz mit Stern) kitüntetést - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A legnagyobb állami kitüntetések egyikét Frank-Walter Steinmeier német államfő adta át Krasznahorkai Lászlónak.

Steinmeier beszédében azt mondta, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Ezek a könyvek védelmet nyújtanak egy meglepetések nélküli, titkoktól mentes, élettelen világ ellen. Az író „szinte végtelen, akár egész fejezeteket kitöltő” mondataiban szerinte a végtől való félelem érződik: „amíg a szerző beszél, az élet megy tovább, míg a pont egy végleges vég, hasonló a halálhoz”.

Kiemelte, hogy Krasznahorkai Kertész Imre után a második Nobel-díjas magyar író, ekként az Osztrák-Magyar Monarchia irodalmi örököse, amelynek egykori területeiről származnak olyan, nemrég Nobel-díjat kapott német anyanyelvű írók is, mint Herta Müller, Elfriede Jelinek és Peter Handke.

Krasznahorkai László 2025-ben kapott irodalmi Nobel-díjat „meggyőző és látnoki erejű életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét”.