Németország;kitüntetés;Krasznahorkai László;

Korábbi felvétel

Krasznahorkai László megkapja a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét

Szeptember 8-án adja át neki a német köztársasági elnök.

Frank-Walter Steinmeier, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke szeptember 8-án adja át Krasznahorkai Lászlónak a legnagyobb német állami kitüntetések egyikét, a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét a csillaggal (Grosse Verdienstkreuz mit Stern) Berlinben - közölte a Facebookon a Nobel-díjas író.

Nemrég Krasznahorkai László Magyarországon a független, a magyar irodalmat szerető olvasók által alapított Merítés-díjat nyerte el. A díj átadásáról idén tizenkettedszer döntöttek, a széppróza kategória 2026-os győztes műve a zsűri döntése alapján Krasznahorkai legfrissebb regénye, A magyar nemzet biztonsága című mű lett, a közönség pedig Babarczy Eszter Apám meghal című kötetét jutalmazta az elismeréssel.

Valentina Pravdina kapta a 30 ezer euróval járó első díjat a Zeneakadémia 2026-os Marton Éva Nemzetközi Énekversenyének szombat esti döntőjén.