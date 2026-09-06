Krasznahorkai László megkapja a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét

Németország;kitüntetés;Krasznahorkai László;

2026-09-06 11:13:00 CEST

Szeptember 8-án adja át neki a német köztársasági elnök.

Frank-Walter Steinmeier, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke szeptember 8-án adja át Krasznahorkai Lászlónak a legnagyobb német állami kitüntetések egyikét, a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét a csillaggal (Grosse Verdienstkreuz mit Stern) Berlinben - közölte a Facebookon a Nobel-díjas író.

Nemrég Krasznahorkai László Magyarországon a független, a magyar irodalmat szerető olvasók által alapított Merítés-díjat nyerte el. A díj átadásáról idén tizenkettedszer döntöttek, a széppróza kategória 2026-os győztes műve a zsűri döntése alapján Krasznahorkai legfrissebb regénye, A magyar nemzet biztonsága című mű lett, a közönség pedig Babarczy Eszter Apám meghal című kötetét jutalmazta az elismeréssel.