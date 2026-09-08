Vitális Milán és Varga Barnabás csapata győzelemmel rajtolt a Bajnokok Ligájában

Az AEK Athén Razvan Marin 21. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte az osztrák LASK együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi nyitányán. A hazaiaknál mindkét magyar futballista: Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt.
A másik kora esti mérkőzésen az Aston Villa 3-2-re győzött a belga Club Brugge vendégeként.
A további keddi mérkőzések
Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) Sport2 TV, RTL+ 21.00
Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) RTL+ 21.00
FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) Sport1 TV, RTL+ 21.00
Lille (francia)–Real Betis (spanyol) RTL+ 21.00