Vitális Milán és Varga Barnabás csapata győzelemmel rajtolt a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája;Athén;Varga Barnabás;

2026-09-08 20:43:00 CEST

A görög AEK Athén 1-0-ra legyőzte az osztrák LASK-ot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi nyitányán. A hazaiaknál Vitális Milán és Varga Barnabás is végig a pályán volt.

Az AEK Athén Razvan Marin 21. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte az osztrák LASK együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi nyitányán. A hazaiaknál mindkét magyar futballista: Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt.

A másik kora esti mérkőzésen az Aston Villa 3-2-re győzött a belga Club Brugge vendégeként.

A további keddi mérkőzések

Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) Sport2 TV, RTL+ 21.00

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) RTL+ 21.00

FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) Sport1 TV, RTL+ 21.00

Lille (francia)–Real Betis (spanyol) RTL+ 21.00