Gulácsi Péter vereséggel mutatkozott be a Villarrealban

Bajnokok Ligája;Gulácsi Péter;

2026-09-09 09:22:00 CEST

A Villarreal - Gulácsi Péterrel a kapuban - 3-2-re kikapott a Borussia Dortmund otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában.

Az 58-szoros válogatott játékos a 42. BL-mérkőzésén 52 percig megvédte kapuját a góltól, akkor viszont Maximilian Beier középre belőtt labdája megpattant a kezén, majd csapattársa, Renato Veiga lábáról a hálóba került.

Santiago Mourino egy szöglet után egyenlített, de a nyolcvanadik percben Fábio Silva olyan remek ütemben passzolt Serhou Guirassy elé, hogy az augusztus 3-án igazolt magyar kapusnak esélye sem volt védeni, sőt a guineai csatár az üres kapuval találta szemben magát. A meccs öt perccel később Guirassy büntetőjével dőlt el, majd a végeredményt is az afrikai futballista állította be, ugyanis a 93. percben a Villarreal szabadrúgása után róla került a gólvonalon túlra a labda.

A 15 BEK-, illetve BL-győzelmével csúcstartó Real Madrid házigazdaként 2-1-re legyőzte az Internazionalét. A 14. percben az olaszok labdavesztése után Brahim Díaz hajszálpontos kiugratását az előző idény legeredményesebb játékosa, Kylian Mbappé váltotta gólra. A második találat még nagyobb védelmi hibából született, mint az első: Federico Valverde egyszerűen elvette Josep Martínez kapustól a labdát, és ugyanazzal a mozdulattal a hálóba lőtte. A 77. percben Carlos Augusto az öt és feles vonaláról kapásból betalált, ezzel szépített a milánói csapat.

A 2023-ban BL-győztes Manchester City a második félidő elején szerzett vezetést az FC Porto otthonában: Enzo Fernández beadását Erling Haaland fejelte a hálóba. A 91. percben a végeredményt is a norvég csatár állította be.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A döntőt az Atlético Madrid stadionjában rendezik június 5-én.

Eredmények, alapszakasz, 1. forduló

Borussia Dortmund (német)-Villarreal (spanyol) 3-2 (0-0)

Gólszerzők: Veiga (53., öngól), Guirassy (80., 85. - a másodikat tizenegyesből), illetve Mourino (66.), Guirassy (93., öngól)

Real Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz) 2-1 (2-0)

Gólszerzők.: K. Mbappé (14.), Valverde (23.), illetve Carlos Augusto (77.)

FC Porto (portugál)-Manchester City (angol) 0-2 (0-0)

Gólszerző.: Haaland (47., 91.)

Lille OSC (francia)-Real Betis (spanyol) 2-3 (2-1)

Gólszerző: Ueda (12.), Alexsandro (36.), illetve Bartra (33., 49.), Parrott (53.)

Piros lap: E. Mbappé (56.)