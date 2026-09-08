Duplantis háta rendbe jött, részt vesz a budapesti Világdöntőn

atlétika;Halász Bence;atlétikai világdöntő;Armand Duplantis;

2026-09-08 20:47:00 CEST

Armand Duplantis indul az atlétikai Világdöntőben, amelyet péntektől vasárnapig a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendeznek meg. A stadion környékén autóval nem lehet majd parkolni a hétvégén.

A rúdugrás világcsúcstartójának, olimpiai, világ- és Európa-bajnokának részvétele azután vált kérdésessé, hogy múlt pénteken visszalépett a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében. A svéd sztár bemelegítés közben hátfájdalomra panaszkodott, és nem kockáztatta az indulást.

„Mondo indul, egyeztettünk a menedzserével, jól van, készül. Neki egyetlen egy célja van, hogy megnyerje ezt a versenyt”

– mondta Gyulai Márton, a nemzetközi szövetség (WA) esemény- és versenyszervezésért felelős igazgatója kedden az M4 Sporton a Nemzeti Sporthíradóban.

Duplantis írta a World Athletics Ultimate Championship hivatalos himnuszát, s a Gold című dalt a vasárnapi záróesten élőben adja elő.

Nincs változás viszont abban, hogy Noah Lyles nem áll rajthoz, az olimpiai bajnok amerikai sprinter, aki három aranyérmet nyert a 2023-as budapesti világbajnokságon, sérülés miatt befejezte a szezont. Lyles ugyanakkor eljön a magyar fővárosba, a szervezőcsapat tagjaként - jelezte Gyulai Márton.

A verseny első napján várható a legjobb magyar szereplés, ekkor rendezik a férfi kalapácsvetés döntőjét, amelyben az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg lesz a friss Európa-bajnok Halász Bence legnagyobb ellenfele.

„Nem lehet itt igazából egyik versenyzőt sem lebecsülni. Az is előfordulhat, hogy mind a nyolcan 80 méter fölé kerülünk. Nem is tudom, hogy volt-e már ilyen a kalapácsvetés történetében. Szóval erős versenyre számítok, de az európai versenyzőknek tényleg nehéz lesz egy hónappal az Eb után ismét csúcsformába kerülni” – nyilatkozott ugyancsak a Nemzeti Sporthíradóban a szombathelyi dobó, aki 84,25 méteres eredményével vezeti a világranglistát.

Autómentessé válik a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ környéke

Autóval nem lehet majd parkolni a hétvégén az Atlétikai Világdöntő helyszíne mellett, a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ környékén, és korlátozásokra, forgalmi változásokra kell készülni. A helyszín gyors és kényelmes megközelítése érdekében a Budapesti Közlekedési Központ járatsűrítéssel készül az eseményre; a szervezők arra kérnek mindenkit, hogy tömegközlekedési járatokat vagy a közösségi közlekedési eszközöket válasszák.

Hangsúlyozták, hogy a rendezvény biztonságos megközelíthetősége érdekében már a versenyeket megelőző napokban, szeptember 8-tól fokozatosan forgalomkorlátozások és megállási tilalmak lépnek életbe a Nemzeti Atlétikai Központ vonzáskörzetében és a főváros több pontján.

Hozzátették, hogy a gépjárműforgalom elől teljesen kizárólag egyetlen útszakaszt, a Szabad Hongkong utat zárják le (az Ujgur Mártírok útjától a stadionig) szeptember 10-től egészen szeptember 14. hajnalig.

A stadionhoz vezető többi utcában - a Hajóállomás utcában, a Laczkovich utcában, a Csont utcában, valamint a Csepel rakpart érintett szakaszán - nem lesz teljes útlezárás. Ezeken a helyszíneken folyamatos megállási tilalom, valamint a versenyek idején (délutántól éjfélig) egyirányú forgalmi rend lép életbe.

A forgalmi változások miatt a szervezők nyomatékosan kérik a látogatókat, hogy személygépjárművel ne induljanak útnak a helyszínre, mivel a stadion közvetlen környezetében egyáltalán nincs parkolási lehetőség - áll a közleményben.