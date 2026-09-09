NKA-botrány: egy hónapra elrendelték Fásy Ádám feleségének a letartóztatását

támogatás;botrány;letartóztatás;Fásy Zsüliett;Nemzeti Kulturális Alap;Fásy Ádám;

2026-09-09 12:34:00 CEST

A többi között fiktív számlák miatt.

Az ügyben eljáró bíróság egy hónapra elrendelte Fásy Ádám felesége, Fásyné Gurzó Mária letartóztatását, a többi között azért, mert a gyanú szerint fiktív számlákkal igazolta, hogy határidőre elkészült a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című alkotás első két része – derül ki a Telex cikkéből. Fásyné Gurzó Máriát szerdán vezetőszáron vitték a tárgyalóterembe. „Az ügyészi indítvánnyal megegyezően a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a gyanúsított letartóztatását” – hangzik az az indoklás, amelyet Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője küldött a portálnak.

Mint megírtuk, a Corvus-Kora Róbert Békés megyei festőművészről szóló négyrészes sorozatot a Munkácsy Art Kft. készítette. Az első két epizódra 82,55 millió forintot kapott az NKA 790-es egyedi támogatási keretéből, a harmadik és negyedik részre pedig Hankó Balázs akkori kulturális miniszter 447-es miniszteri keretéből további 89,9 millió forint jutott.

A Munkácsy Art Kft. az első két rész elkészítésébe két, Fásy Ádám családjához kapcsolódó céget vont be. A Fásy Zsüliett kizárólagos tulajdonában lévő Jules Media Kft. 12,25 millió forint plusz áfáért vállalt tartalomgyártási feladatokat, míg a Fásy Zsüliett és Fásyné Gurzó Mária tulajdonában álló MVSZ 2015 Kft. 31,8 millió forint plusz áfa értékű megbízást kapott. A két szerződés együttes összege 44,05 millió forint plusz áfa, vagyis nagyjából 56 millió forint volt.

Az ügy a hónapok óta NKA-botrány egyik szála.