Leslie Mandoki már nem tartja magát orbánistának, sőt, hálás, hogy Magyarország megint méltó helyet kap Európa szívében

Orbán-kormány;Orbán Viktor;kormányváltás;váltás;Leslie Mandoki;

2026-09-09 09:12:00 CEST

A NER egyik kedvencének tartott zenész most azt állítja, valójában évek óta nem értett egyet az Orbán-kormány bizonyos álláspontjaival, és hálás azért, hogy a kormányváltás után Magyarország visszakerült a szabad Európába.

Mindig érezte, hogy a magyarokban nagy a szabadságvágy, ami nemcsak 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben, de a legutóbbi választáson is megmutatkozott, amire szerinte büszkék lehetünk, mert mi nem állhatunk az oroszok pártján – nyilatkozta a Telexnek Leslie Mandoki. A zenészt a lap kereste meg, mert birtokába került néhány dokumentum, amelyek szerint a magyar származású, Németországban élő Leslie Mandokit Orbán Viktor kérésére és a miniszterelnöki protokollkeret terhére rendszeresen repülőtéri kormányváró és bérelt luxusautó várta Budapesten. A zenész ezek alapján az elmúlt két évben több tíz millió forint értékben kapott a magyar államtól olyan kényelmi szolgáltatásokat, amelyek leginkább miniszterelnököknek vagy más, magas rangú diplomatáknak járnak.

A korábban a NER és személyesen Orbán Viktor kedvenc zenészének tartott Leslie Mandoki, aki meglepő fordulattal üdvözölte a kormányváltást, sőt kijelentette, hogy nem tartja magát orbánistának. – Liberális, szabadelvű, polgári gondolkodású művésznek tartom magam, és ebből az értékrendből soha nem engedtem – fogalmazott. A zenész arról is beszélt, hogy Magyarországnak Európa szívében a helye, és az utóbbi években nagyon zavarta őt, hogy ettől az ország eltávolodott. – A választás előtt sok német és amerikai újságíró megkérdezte tőlem, mit jósolok. Azt válaszoltam: ez nagyon egyszerű, a magyarok mindig is ruszofóbok voltak, és ennek történelmi oka van. Nem felejtettük el, mit tettek velünk az oroszok, legutóbb 1956-ban, és azt sem, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, amíg 1989-ben végre a magyar nép lerázta magáról a szovjet elnyomást. Ezeket a történelmi tapasztalatokat nem lehet egyszerűen kitörölni a magyarok emlékezetéből, még akkor sem, ha ezt Orbán Balázs nagyon helytelenül, de megpróbálta – mondta Mandoki. Közölte, ő sosem volt a tusványosi, a kötcsei és az MCC-s rendezvényeken, „és elég egyértelmű, hogy miért nem.

Az én szemszögemből csak tiszteletteljes elismeréssel tudom nyugtázni Magyar Péter sikeres kiállását a kárpátaljai magyarságért és az ottani magyar kulturális szabadságért. Ugyanígy csak elismeréssel tudom kommentálni, hogy Magyar Péter kormánya nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten az EU-ból jövő nyomás ellenére sem. Bölcs döntés. Biztos, hogy német politikus barátaimnál a Tisza-kormány által hozott ezen döntések támogatásáért fogok szót emelni. Ilyen szempontból örülök és hálás vagyok, hogy Magyarország méltó helyet kap megint Európa szívében – szögezte le Leslie Mandoki: Hozzátette, hogy 2024-ben komoly megtiszteltetésnek vette a Kossuth-díját, de nem ment el a parlamenti átadására, mert ekkor már úgy érezte, a kormány olyan álláspontokat képvisel, amit ő nem akar vállalni.

A Telex felidézte, hogy a zenész 2015-ös nyár végi ingyenes jazzrock all-star formációja, a Mandoki Soulmates Várkert Bazárban tartott koncertjére 94 milliós állami támogatást kapott. A 444 később azt is feltárta, hogy a zenész 2013 és 2018 között nagyjából 2 milliárd forint állami támogatásban részesült, míg 2026-ra 1,5 milliárd forint értékű megrendelést kapott „Mándoki koncert” munkacímen a Balásy Gyula-féle Lounge Event. Ezt végül tavasszal a Tisza-kormány visszavonta, de Leslie Mandoki szerint ezt ő is a sajtóból tudta meg.