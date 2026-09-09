Simán megválasztanák Uganda királyának, inkább maradna futballozni az angol kilencedik osztályban

futball;Uganda;király;Egyesült Királyság;

2026-09-09 21:00:00 CEST

Nem mindennapi döntés előtt áll George Desmond Kamurasi, az angol kilencedik osztályban szereplő SE Dons 36 éves kapusa és csapatkapitánya. A Tooro Királyság utódlási bizottsága őt választotta a nemrég elhunyt uralkodó, IV. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi utódjának. A futballista azonban a hírek szerint vonakodik hátat fordítani a londoni életnek.

A történet főszereplője jelenleg még egy délkelet-londoni amatőr futballklub, az SE Dons kapusa. A 202 centiméter magas George Desmond Kamurasi – akit a futballpályán leginkább „Big G” becenéven ismernek – a klub csapatkapitánya, és a közösségi médiában is gyakran feltűnik. A mérkőzések előtt rendszeresen ő tart motivációs beszédet a társainak.

Most azonban egészen más szerepre készülhet.

A Tooro Királyság uralkodója, IV. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi augusztus 27-én, 34 éves korában hunyt el az Egyesült Államokban, ahol rákbetegség miatt kezelték. A királyt mindössze hároméves korában, 1995. szeptember 12-én koronázták meg, és ezzel akkor ő lett a világ legfiatalabb regnáló uralkodója.

Halála után megkezdődött az utódlási folyamat. A királyi utódlási bizottság szeptember 4-én ült össze Fort Portalban. A jelen lévő 18 tag közül 15 Kamurasi mellett szavazott, így ő került a trón várományosának pozíciójába. Ráadásul nem véletlenül került a jelöltek közé: nem csupán Oyo király unokatestvére, hanem a Tooro uralkodóházának leszármazottja. 1954-ben nagyapja, III. György Rukidi király fogadta II. Erzsébet királynőt az afrikai országban tett látogatása során.

A Tooro Királyság Uganda nyugati részén található, lakossága mintegy 800 főre tehető. Uganda ugyan köztársaság, és a királyságoknak nincs alkotmányos politikai hatalmuk, a hagyományos uralkodók jelentős kulturális és társadalmi szerepet töltenek be.

A trón azonban komoly áldozattal járhatna Kamurasi számára. Ugandai sajtóértesülések szerint az Angliában született futballista vonakodik attól, hogy feladja londoni életét és a labdarúgást. Kamurasi néhány hete házasodott meg, feleségével, Abbey-vel egy kétéves gyermekük van.

A kapus futballkarrierje sem éppen a hagyományos királyi életpálya: az SE Dons az angol futballpiramis kilencedik szintjén szerepel. A klubot 2014-ben alapította Andrew McHugh, művésznevén Don Strapzy brit rapper, és az együttes az elmúlt években elsősorban közösségi médiás jelenlétével, valamint amatőr futballból való fokozatos felemelkedésével vált ismertté.

Az SE Dons ráadásul mostanában sport szempontból is története egyik legjobb időszakát éli: a klub bejutott az FA-kupa második selejtezőkörébe, ahol szeptember 19-én a Chichester City lesz az ellenfele.

A BBC úgy tudja, Kumarasi hazaért Ugandába, hogy részt vegyen néhai unokatestvére temetésén. Oyo király búcsúztatását szeptember 12-én, szombaton tartják, éppen azon a napon, amely a király 1995-ös koronázásának 31. évfordulója lett volna.

A kapus a közösségi oldalán arra kérte az ugandaiakat, hogy legyenek türelemmel, és hagyják, hogy a királyi bizottság a hagyományoknak megfelelően folytassa az utódlási folyamatot. Azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg mindenekelőtt elhunyt unokatestvérének gyászára kell koncentrálni.

A Tooro hagyományai szerint az új uralkodó hivatalos kihirdetése a temetéshez kapcsolódó szertartások után várható. Így hamarosan eldőlhet, hogy a 36 éves londoni kapus valóban elfoglalja-e a trónt, vagy folytatódik a keresés az után a királyi sarj után, aki hajlandó vállalni az Omukama szerepét.

Ha Kamurasi nemet mondana, a királyi kiválasztó bizottságnak újra össze kellene ülnie, és másik jelöltet kellene választania.

Egyelőre tehát úgy fest, hogy a „Big G”-nek nem az ellenfél csatáraival, hanem élete egyik legnehezebb döntésével kell szembenéznie: maradjon a kilencedik ligás futballpályán, vagy foglaljon helyet egy több száz éves királyság trónján.