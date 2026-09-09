Indul a küzdelem a Vince Lombardi-trófeáért

amerikai futball;New England Patriots;Seattle Seahawks;

2026-09-09 18:28:00 CEST

Hét hónap szünet után magyar idő szerint csütörtök hajnalban (tv: Aréna 4, 2.20) a címvédő Seattle Seahawks és az idén döntős New England Patriots összecsapásával kezdődik a profi amerikaifutball-liga (NFL) 2026-os idénye.

A 18 héten keresztül zajló alapszakaszban a két főcsoportban szereplő 32 csapat mindegyike 17 mérkőzést játszik – egyszer mindenki szabadnapos –, majd az Amerikai Főcsoportból (AFC) és a Nemzeti Főcsoportból (NFC) hét-hét együttes jut a rájátszásba. Az idény csúcspontjaként február 14-én Los Angelesben a SoFi Stadionban a 61. Super Bowlon csap össze egymással az AFC és az NFC legjobbja.

Az NFC-ben szerepel a bajnok Seahawks, amely idén a liga egyik legjobb védelmének is köszönhetően meglepetésre ért a csúcsra. Mivel a kerete jelentős mértékben nem változott, így ezúttal már a legnagyobb favoritok között szerepel.

A legfőbb kihívója viszont ugyancsak az NFC tagja a Los Angeles Rams révén, amelynek amúgy is rendkívül erős csapata még tovább erősödött. A Kosok irányítója, Matthew Stafford az NFL legértékesebb játékosa, akinek olyan szupersztár elkapói vannak, mint Puka Nacua és Davante Adams. A védelem sem volt gyenge, de a holtszezonban három olyan kiemelkedő játékos érkezett az egységbe, hogy szinte valóságos álomcsapat állt össze. A kaliforniai klub csereüzlet keretében megszerezte, a liga legjobb védőjét, a falember Myles Garrettet és az egyik legtehetségesebb cornerbacket Trent McDuffie személyében, emellett két év kihagyás után visszatért az NFL történetének valaha volt egyik legjobb védője, Aaron Donald.

Ebben a konferenciában a két kiemelkedő csapatot a szakértők szerint még a Chicago Bears, a Detroit Lions, a Dallas Cowboys, a San Francisco 49ers és a tavaly bajnok Philadelphia Eagles szoríthatja meg.

Amíg az NFC-ben található a két legnagyobb esélyes, addig az AFC-t inkább a kiegyensúlyozott élmezőny jellemzi, mert a szakértők erősorrendjében a Rams-Seahawks párost legalább négy csapat követi ebből a főcsoportból.

A Denver Broncos kiváló védelme mellett abban bízhat, hogy irányítója, Bo Nix fejlődése harmadik idényére is töretlen marad, ugyanebben reménykedik az idei Super Bowl vesztese, a Patriots is Drake Maye esetében, ráadásul sikerült megerősítenie a támadósorát.

A Buffalo Bills évek óta a nagy áttörésre vár, sorozatban hétszer jutott rájátszásba, de eddig a főcsoportdöntő volt legjobb szereplése ebben a periódusban. A Houston Texans a remek irányítója, CJ Stroud mellett a kiváló védelmére alapozhatja a sikereit. Nagy valószínűséggel ebből a négyesből kerül majd ki az AFC képviselője a nagydöntőre, de a Baltimore Ravens és a Jacksonville Jaguars meglepetést okozhat.

Az NFL 2026-ban is folytatja világszintű terjeszkedését, ennek keretében már rekordot jelentő kilenc meccset rendeznek az Egyesült Államokon kívül.

Rögtön a nyitóhéten jön az első ausztráliai meccs Melbourne-ben egy igazi csoportrangadóval a Rams és a 49ers között, majd a harmadik héten Brazíliában bár harmadszor rendeznek NFL-mérkőzést, de először nem Sao Paulóban, hanem a legendás riói Maracana Stadionban, ahol a Cowboys és a Ravens méri össze az erejét.

Lesz még mérkőzés Mexikóvárosban is, a maradék hat találkozóra pedig Európában kerül sor. Londonban három egymást követő októberi hétvégén kétszer a Tottenham Hotspur Stadionja, egyszer a Wembley lesz a helyszín. Emellett Madridban a Santiago Bernabeu Stadion másodszor, Münchenben pedig az Allianz Aréna harmadszor ad otthont NFL-meccsnek, Párizs viszont „debütál”, a francia fővárosban a New Orleans Saints a Pittsburgh Steelers csapatát fogadja.