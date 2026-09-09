Kreml: Az orosz diplomaták kiutasítása nem marad válasz nélkül, de Oroszország továbbra is nyitott a kapcsolatok erősítésére Magyarországgal

Magyarország;Dmitrij Peszkov;kiutasítások;orosz diplomaták;

2026-09-09 15:29:00 CEST

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivő enyhébb hangnemet ütött meg az orosz külügy szóvivőjénél, Marija Zaharovánál.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivőnél jóval visszafogottabban nyilatkozott a tíz orosz diplomata Magyarországról való kiutasításával kapcsolatban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője – számolt be róla a Reuters.

A hírügynökség jelentése szerint Dmitrij Peszkov az ezzel kapcsolatos újságírói kérdésre úgy reagált, hogy a magyar külügy döntése negatívan befolyásolja a kapcsolatokat és nem marad válasz nélkül, de ettől még Moszkva nyitott a kapcsolatok fejlesztésére.

– Továbbra is nyitottak vagyunk kapcsolataink további fejlesztésére. Érdekeltek vagyunk ebben, és nem értünk egyet azzal, hogy kárt okozzunk abban, amit az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok értékes örökségének és tapasztalatának nevezhetnénk

– fogalmazott a Kreml szóvivője.

Előzőleg Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva úgy reagált a keddi kutasítási bejelentésre, hogy „a budapesti oroszgyűlölő lobbicsoportra adott válasz kemény és fájdalmas lesz”. Orbán Anita magyar külügyminiszter a kiutasításokat azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Hangsúlyozta viszont, hogy a lépés nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. „Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.”