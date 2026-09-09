Ismét tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban

tűz;katasztrófavédelem;Hortobágyi Nemzeti Park;

2026-09-09 18:02:00 CEST

Eddig hét hektár égett le Egyeknél.

A felerősödött szél újra felszította a lángokat Egyeknél, a Hortobágyi Nemzeti Park területén, ahol eddig hét hektár égett le – közölte szerda délután a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás felidézi, Egyek külterületén még tegnap kora este gyulladt meg a nádas, cserjés, bokros, bozótos terület. A tűzoltók szerda hajnalban a rossz látási és terepviszonyok miatt biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat. Az egységek reggel kilenc óta ismét a helyszínen vannak, felkutatták a gócpontokat, a felerősödött szél azonban újra felszította a lángokat.

Egyeki önkéntes, illetve mezőkövesdi, tiszaújvárosi, füzesabonyi, hajdúszoboszlói, debreceni és püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztottak a tűzhöz, amelynek kiterjedését drónnal derítik fel. A nagy füst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat.