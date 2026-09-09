Kitömte a Feyenoordot a Barcelona

Bajnokok Ligája;Barcelona;Feyenoord;

2026-09-09 21:01:00 CEST

Duplázó brazil csapatkapitánya, Raphinha vezérletével a Barcelona 5-1-re lelépte otthon a Feyenoordot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában, szerdán, míg a VfB Stuttgart a bosnyák Ermedin Demirovic mesterhármasával verte 3-1-re a vendég Viking Stavangert.

A Camp Nouban a szakadó eső miatt erősen foghíjas lelátók előtt kezdtek a felek. A házigazdáknál Hansi Flick vezetőedző a hétvégi bajnokihoz képest öt helyen változtatta meg csapatát. A Barcelona villámgyors akcióból szerzett vezetést Raphinha révén. A brazil csatár a 3. percben Lamine Yamal passzánál egy védőt megelőzött, másik két holland játékost egy visszacsellel becsapott, majd a kapuba lőtt. Az alapfelállását ezúttal stabilabb védekezésre cserélő Feyenoord bő tíz perc után jött ki a szorításból, és a 20. percben már a vendégek hiányoltak egy büntetőt. Az eső közben elállt, a drukkerek már így tapsolhattak a 22. percben Karim Adeyemi húsz méterről lőtt bombagóljának. A szünetig maradt a Barcelona mezőnyfölénye, ami azonban a kezdéssel ellentétben már nem volt nyomasztó.

Pedri kiugratásából Raphinha érvényes, a Feyenoord les miatt meg nem adott gólig jutott a második félidő első részében. Raphinha – akit a 71. percben Fermín López váltott – a Barcelona mind az öt tétmérkőzésén eredményes volt a szezonban, harmadszor tudott duplázni, és összesen már nyolc gólnál jár a szezonban. Maradt a hazai fölény, de azért a hollandok játékában is volt némi veszély – sokszor akadt meg az akciójuk lesállás miatt –, a 77. percben aztán Lamine Yamal szabadrúgásból növelte a különbséget, amit a 82. percben Sem Steijn csökkentett. A hajrára maradt az alig két perce becserélt friss nyári szerzemény Gabriel Jesus első gólja, majd kapufán csattanó fejese.

Stuttgartban a hazaiak támadója, Ermedin Demirovic az első félidő közepén 12 perc alatt háromszor talált a Viking Stavanger kapujába, a vendég norvégok Zlatko Tripic góljával tudtak egyenlíteni, de csak rövid időre. A fordulásig maradt a németek fölénye, de újabb gól már nem született, miként a játékot tekintve kiegyenlített második játékrészben sem.

Szerdai mérkőzések

FC Barcelona (spanyol)-Feyenoord (holland) 5-1 (2-0)

Gólszerzők: Raphinha (3., 58.), Adeyemi (22.), Lamine Yamal (77.), Gabriel Jesus (85.), illetve Steijn (82.)

VfB Stuttgart (német)-Viking Stavanger (norvég) 3-1 (3-1)

Gólszerzők: Demirovic (20., 26., 32.), illetve Tripic (22.)

Később:

Paris Saint-Germain (francia) - Slovan Bratislava (szlovák) 21.00 - Sport 1 TV, RTL+

Liverpool (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00 - RTL+

Sporting CP (portugál)-Galatasaray (török) 21.00 - RTL+

SSC Napoli (olasz)-Arsenal (angol) 21.00 - Sport 2 TV, RTL+