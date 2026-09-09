Duplázó brazil csapatkapitánya, Raphinha vezérletével a Barcelona 5-1-re lelépte otthon a Feyenoordot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában, szerdán, míg a VfB Stuttgart a bosnyák Ermedin Demirovic mesterhármasával verte 3-1-re a vendég Viking Stavangert.
Arne Slot a Feyenoorddal tavaly bajnoki címet, idén pedig kupagyőzelmet ünnepelhetett
Kiprich József a Feyenoord, a Feyenoord Kiprich része: a 60 éves díszvendéget 47 500 szurkoló ünnepelte.
Azerbajdzsánban kezdődött a labdarúgó Európa-liga új idénye, méghozzá gyors góllal: a Qarabag-Liberec mérkőzés kilencedik másodpercében volt eredményes a vendégek részéről Jan Sykora, megszerezve csapata és a sorozat első – egyébként valaha volt leggyorsabb – találatát a főtáblán. Az azeri-cseh összecsapás 2-2-re végződött.
Igazi magyaros sztori, és valahogy pontosan illik a magyar labdarúgókról kialakított képhez. A korábban a Feyenoord gárdájánál fél évet eltöltő, majd az angol másodosztály kemény tempójától megijedő Simon Krisztián újabb fejezetet nyitott a hazai focisták történetében.