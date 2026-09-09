Rotterdamban hagyta a pontokat az United

Azerbajdzsánban kezdődött a labdarúgó Európa-liga új idénye, méghozzá gyors góllal: a Qarabag-Liberec mérkőzés kilencedik másodpercében volt eredményes a vendégek részéről Jan Sykora, megszerezve csapata és a sorozat első – egyébként valaha volt leggyorsabb – találatát a főtáblán. Az azeri-cseh összecsapás 2-2-re végződött.