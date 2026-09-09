Magyar Péter megerősítette, Ausztria panaszt nyújtott be Magyarország ellen a dunai fenékküszöb-építés miatt

„Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a Paksi Atomerőmű. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt. Jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak…” – posztolta szerda reggel a Facebook-oldalán Magyar Péter. Az Index az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közlése alapján azt, hogy a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal.
A lapnak Ausztria kormánya is megerősítette Magyar Péternek a múlt heti kormányzati sajtótájékoztatón elmondott értesülését, amely szerint az Európai Unióhoz fordultak az ügyben, ugyanis a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt.Akár 8-13 méterrel mélyebb lehet a Duna a paksi fenékküszöbnél
A cikk szerint az EU Duna Régió Stratégia (EUSDR) keretében a Duna-menti országok közös, mindannyiuk által elfogadott – egyelőre nyilvánosságra nem hozott – álláspontot fogalmaztak meg, amelyet eljuttattak Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek, illetve Magyar Péternek is.Átlátszó: Környezetvédelmi engedély nélkül építi a paksi fenékküszöböt a kormány Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal elkezdenek fenékküszöböt építeni a Dunában, két 80 méteres bárka elsüllyesztéséről is szó van