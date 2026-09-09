Magyarország;Európai Bizottság;Ausztria;paksi atomerőmű;azbesztszennyezés;vízszint emelkedése;Magyar Péter;fenékküszöb;

2026-09-09 10:27:00 CEST

Magyar Péter megerősítette, Ausztria panaszt nyújtott be Magyarország ellen a dunai fenékküszöb-építés miatt

Az ügyben a Duna Bizottság és az Európai Bizottság is egyeztet a magyar hatóságokkal. A magyar kormányfő szerint az építkezés biztosítja a paksi atomerőmű működését, és az osztrákok jobban tennék, ha azbesztügyben lennének ilyen aktívak.