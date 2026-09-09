Magyarország;Európai Bizottság;Ausztria;paksi atomerőmű;azbesztszennyezés;vízszint emelkedése;Magyar Péter;fenékküszöb;

Magyar Péter megerősítette, Ausztria panaszt nyújtott be Magyarország ellen a dunai fenékküszöb-építés miatt

Az ügyben a Duna Bizottság és az Európai Bizottság is egyeztet a magyar hatóságokkal. A magyar kormányfő szerint az építkezés biztosítja a paksi atomerőmű működését, és az osztrákok jobban tennék, ha azbesztügyben lennének ilyen aktívak.

„Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a Paksi Atomerőmű. Eközben Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben az építkezés miatt. Jó lenne, ha az osztrákok azbeszt ügyben lennének ilyen aktívak…” – posztolta szerda reggel a Facebook-oldalán Magyar Péter. Az Index az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közlése alapján azt, hogy a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal.

A lapnak Ausztria kormánya is megerősítette Magyar Péternek a múlt heti kormányzati sajtótájékoztatón elmondott értesülését, amely szerint az Európai Unióhoz fordultak az ügyben, ugyanis a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt.

A cikk szerint az EU Duna Régió Stratégia (EUSDR) keretében a Duna-menti országok közös, mindannyiuk által elfogadott – egyelőre nyilvánosságra nem hozott – álláspontot fogalmaztak meg, amelyet eljuttattak Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek, illetve Magyar Péternek is.

 A NER egyik kedvencének tartott zenész most azt állítja, valójában évek óta nem értett egyet az Orbán-kormány bizonyos álláspontjaival, és hálás azért, hogy a kormányváltás után Magyarország visszakerült a szabad Európába.