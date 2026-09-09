Havasi Bertalan elfogadja, hogy Leslie Mandoki hirtelen Tisza-szimpatizáns lett

Leslie Mandoki;Havasi Bertalan;Magyar-kormány;

2026-09-09 20:00:00 CEST

Váratlan interjúra váratlan reakció.

Miként arról lapunk is beszámolt, interjút adott a Telexnek Leslie Mandoki, ahol a NER egyik kedvencének tartott zenész lényegében kicsekkolt az orbánizmusból. Egyebek közt azt állította ugyanis, hogy valójában évek óta nem értett egyet az Orbán-kormány bizonyos álláspontjaival, és hálás azért, hogy a kormányváltás után Magyarország visszakerült a szabad Európába. Kifejtette: mindig érezte, hogy a magyarokban nagy a szabadságvágy, ami nemcsak 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben, de a legutóbbi választáson is megmutatkozott, amire szerinte büszkék lehetünk, mert mi nem állhatunk az oroszok pártján.

A lap azt követően kereste meg a zenészt, hogy birtokába került néhány dokumentum, amelyek szerint a Németországban élő magyar művészt, Leslie Mandokit Orbán Viktor kérésére és a miniszterelnöki protokollkeret terhére rendszeresen repülőtéri kormányváró és bérelt luxusautó várta Budapesten. A zenész ezek alapján az elmúlt két évben több tíz millió forint értékben kapott a magyar államtól olyan kényelmi szolgáltatásokat, amelyek leginkább miniszterelnököknek vagy más, magas rangú diplomatáknak járnak. Mindezek ellenére most közölte, tiszteletteljes elismeréssel nyugtázza Magyar Péter sikeres kiállását a kárpátaljai magyarságért és az ottani magyar kulturális szabadságért, s azt is, hogy az új kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten az EU-ból jövő nyomás ellenére sem.

A lap állításaival és a zenész által elmondottakkal kapcsolatban a 24.hu megkereste Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját. Ami a Leslie Mandokinak garantált különleges bánásmódot és annak közpénzes költségeit illeti, Havasi az erről szóló kérdést figyelmen kívül hagyta, azonban az elmondottakról személyes véleményét megosztotta a lappal.

„Ami a személyes részét illeti: Múlt szerdán Leslie barátom felhívott, a Telex megkeresése kapcsán kommunikációs tanácsokat kért, negyed órát beszélgettünk” – mondta, majd úgy folytatta:

„Az ott elhangzottak alapján természetesen kissé meglepett a nyilatkozata, de ő egy világhírű, nagy formátumú művész-személyiség; ki vagyok én, hogy kritizáljam a véleményét és a meggyőződését, akármi legyen is az.”

A lap megjegyzi: Leslie Mándoki magyarországi fellépéseit korábban több ízben is bőkezűen támogatta az állam, sőt, a 2010-es években arra utaló jelek is voltak, miszerint a jó kapcsolatokkal rendelkező zenész a német politikában is lobbitevékenységet végezhetett Orbán Viktornak.