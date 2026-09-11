Öt embert gyilkoltak meg az oroszok egy kelet-ukrajnai bevásárlóközpont ellen intézett dróntámadás során

Oroszország;Ukrajna;háború;dróntámadás;

2026-09-11 09:48:00 CEST

Az ukrán belügyminiszter azt közölte, üzletek és járművek is megrongálódtak.

Öt ember meghalt, további 67 pedig megsebesült, amikor orosz drón csapódott egy bevásárlóközpontba az ukrajnai Pavlohradban – írja ukrán tisztviselők közlése alapján a BBC.

A támadás fényes nappal történt a Dnyipropetrovszki területen fekvő városban.

A belügyminiszter, Ivan Vihivszkij arról számolt be, hogy a becsapódás üzleteket és járműveket is érintett. Közlése szerint a támadás akkor történt, amikor az utcák tele voltak emberekkel.

A helyszínen sűrű füst gomolygott, a tűzoltók égő járműveket oltottak. Az ukrán hatóságok közlése szerint 67 ember sebesült meg. Néhány napon belül ez volt a harmadik olyan orosz támadás, amely bevásárlóközpontot ért. A Pavlohrad elleni csapás mellett más ukrajnai településekről is támadásokat jelentettek.

Orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai területeken ugyancsak értek támadások bevásárlóközpontokat. Hétfőn az orosz ellenőrzés alatt álló Mariupol egyik bevásárlóközpontja ellen jelentettek ukrán dróntámadást, az előző hónapban pedig Donyeck városát érte hasonló támadás.

Orosz tisztviselők emellett arról számoltak be, hogy csütörtökön egy ukrán dróncsapás egy ember halálát okozta, hatan pedig megsebesültek a belgorodi területen fekvő Novij Oszkolban. Szerdán az orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsjában egy autót ért támadásban egy 15 éves lány meghalt, egy hatéves gyerek és két nő pedig megsérült; egy másik, ugyanebben a térségben egy civil teherautót ért támadásban egy férfi vesztette életét.