Donald Trump jelezte, egy Oroszország és Ukrajna között elért békemegállapodás esetén találkozna Vlagyimir Putyinnal

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;békemegállapodás;Donald Trump;

2026-09-03 07:45:00 CEST

Az amerikai elnök a jelenleg látható eszkaláció ellenére gyorsan lezárhatónak tartja a háborút.

Donald Trump amerikai elnök egy Oroszország és Ukrajna között elért békemegállapodás esetén akarna legközelebb találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az amerikai elnök a Fehér Házban újságírók kérdéseire válaszolva utalt arra, hogy

mind az ukrán, mind az orosz államfővel kapcsolatban van, és a jelenleg látható eszkaláció ellenére gyorsan lezárhatónak tartja a háborút.

Kérdésre válaszolva közölte, hogy tudomása van az Ukrajnából származó erőszakos sorozások gyakorlatát bemutató videókról.

Mint megírtuk, a Kreml kedden arról számolt be: Vlagyimir Putyin, Donald Trump és kínai kollégájuk, Hszi Csin-ping novemberben háromoldalú tárgyalásokat folytathatnak az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórum (APEC) országainak csúcstalálkozója alkalmával. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója azt mondta, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping beszélt erről hétfőn a kirgizisztáni Biskekben, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóját megelőző kétoldalú egyeztetésükön. Egyelőre azt sem tudni, hogy Donald Trump valóban részt vesz-e majd a sencseni csúcson, de Usakov szerint Hszi Csin-ping a novemberi fórum házigazdájaként jelezte, hogy Donald Trump „valószínűleg” ott lesz az APEC-csúcstalálkozón, ahová Vlagyimir Putyint is meghívták. „Ha minden a terv szerint alakul, háromoldalú találkozóra kerülhet sor, vagy legalábbis mindkettőjükkel külön-külön is sor kerülhet találkozókra” – jelentette ki.

Az iráni konfliktus elhúzódásának politikai következményeivel összefüggésben Donald Trump az újságíróknak azt hangoztatta, hogy céljait nem befolyásolja a közelgő amerikai kongresszusi választás, és a kívánatosnál magasabb kőolajár. Úgy fogalmazott, hogy pártja, a Republikánus Párt megérti célját Iránban, azaz az ország megfosztását a nukleáris fegyver lehetőségétől.

Trump nem válaszolt arra kérdésre, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség embereit beküldené-e Iránba, hogy segítsenek az ellenzék felfegyverzésében, de kijelentette, hogy az iráni rezsim „napról napra” gyengül és „eljön az a pont”, amikor már nem lesznek képesek olyan keményen fellépni a tüntetőkkel szemben, mint jelenleg.