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Magyar Péter Veszprémben kezdi országjárását

Szombaton, 16 órakor a Megyeháza téren tart rendezvényt a miniszterelnök.

Szombaton országjárásra indul Magyar Péter – derül ki a miniszterelnök Facebook-posztjából.

A kormányfő jelezte, hogy ennek első állomása Veszprém lesz. A rendezvényt 16 órakor tartja a Megyeháza téren.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter már augusztus 20-án, a Tisza Szigetek margitszigeti országos találkozóján jelezte, hogy miniszterelnökként ismét országjárásba kezd. Akkor tizenhat tervezett állomást sorolt fel: Dunaújváros, Pécs, Kisvárda, Miskolc, Veszprém, Gyula, Szeged, Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom, Székesfehérvár és Budapest szerepelt a listán, pontos időpontokat azonban még nem közölt. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kabinet több tagja külön is járni fogja az országot; Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert, Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, Orbán Anita külügyminisztert és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert név szerint is említette.

Nevén négy ingatlan szerepel, bankszámláján pedig szeptember 6-án 25,79 millió forint volt.