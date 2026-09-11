Magyar Péter Veszprémben kezdi országjárását

Veszprém;országjárás;Magyar Péter;

2026-09-11 13:34:00 CEST

Szombaton, 16 órakor a Megyeháza téren tart rendezvényt a miniszterelnök.

Szombaton országjárásra indul Magyar Péter – derül ki a miniszterelnök Facebook-posztjából.

A kormányfő jelezte, hogy ennek első állomása Veszprém lesz. A rendezvényt 16 órakor tartja a Megyeháza téren.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter már augusztus 20-án, a Tisza Szigetek margitszigeti országos találkozóján jelezte, hogy miniszterelnökként ismét országjárásba kezd. Akkor tizenhat tervezett állomást sorolt fel: Dunaújváros, Pécs, Kisvárda, Miskolc, Veszprém, Gyula, Szeged, Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom, Székesfehérvár és Budapest szerepelt a listán, pontos időpontokat azonban még nem közölt. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kabinet több tagja külön is járni fogja az országot; Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert, Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, Orbán Anita külügyminisztert és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert név szerint is említette.