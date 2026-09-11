Baka András több mint 130 millió forintnyi megtakarítást tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában

vagyonnyilatkozat;államfő;Baka András;köztársasági elnök;

2026-09-11 11:23:00 CEST

Nevén négy ingatlan szerepel, bankszámláján pedig szeptember 6-án 25,79 millió forint volt.

Több mint 130,5 millió forint értékű megtakarításról számolt be vagyonnyilatkozatában Baka András, emellett szeptember 6-án 25,79 millió forint volt a bankszámláján, főként euróban – írja a Telex.

A köztársasági elnök dokumentumát egy hónappal a megválasztása után tették közzé a Sándor-palota honlapján.

A megtakarításokat részvényekben, befektetési jegyekben, állampapírban és lakástakarékossági betétben tartja. A vagyonnyilatkozat alapján nincs tartozása és cége, az elmúlt három évben pedig fizető állása sem volt.

Négy ingatlant tüntetett fel: egy XII. kerületi, 270 négyzetméteres családi ház, egy V. kerületi, 93 négyzetméteres lakás és egy 57 négyzetméteres horányi nyaraló fele van a tulajdonában. Egy 42 négyzetméteres agárdi nyaralóban negyedrésze van.

Az ingóságok között egy 2020-ban vásárolt Volkswagen Passat mellett kétezer kötetes könyvtár, Richelieu bútorok, szőnyegek és két festmény is szerepel. Baka András egy ajándékba kapott IWC Portugieser karórát is beírt a dokumentumba. Ezeknél a tételeknél azokat a vagyontárgyakat kellett feltüntetnie, amelyek értéke eléri az 5 millió forintot.

Köztársasági elnökként bruttó 4,19 millió forintos fizetés jár neki, ami a házelnök tiszteletdíjának 1,1-szerese. Ez az összeg jövő márciusban az átlagbér mértékével együtt emelkedik. A tisztséghez állandó személyi védelem, elnöki rezidencia, titkárság, autó, sofőr, telefonszolgáltatás és ingyenes egészségügyi ellátás is tartozik.