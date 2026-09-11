A Fidesz szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatalt nem felszámolni, hanem megerősíteni kellett volna

Fidesz;nyomozás;hűtlen kezelés;Havasi Bertalan;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-09-11 16:14:00 CEST

Az elnökhelyettes közpénzből vásárolt 49 500 forintos limonádéja nyilvánvalóan ezt igazolja.

A Magyarországot érő súlyos keleti és nyugati biztonsági kihívások közepette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt nem politikailag megtámadni, majd felszámolni kellett volna, hanem jelentősen megerősíteni - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken.

Havasi Bertalan közleményében a hivatal ellen tett feljelentésre reagálva azt írta, „Magyar Péteréknek valójában nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással”. Hozzátette, a hivatal a kezdetektől útjában állt mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal elleni folyamatos támadások ellenére a hivatal leleplezte és nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben” - olvashatók a fideszes politikus képzetei.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pénteken közölte, hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt.

A Miniszterelnökség múlt kedden arról tájékoztatott, hogy a feltárt dokumentumok szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésének alig két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. A Miniszterelnökség értékelése szerint a dokumentumok azt támasztják alá, hogy a hivatal költségvetésének több mint negyede propagandára ment.

A kormány csütörtökön egy másik ügyről is beszámolt: a közpénzek magáncélú felhasználására bukkant a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál, miután a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP-bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki. A közleményben jelezték, hogy a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket.