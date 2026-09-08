Hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt a Miniszterelnökség

feljelentés;hűtlen kezelés gyanúja;Miniszterelnökség;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-09-08 14:40:00 CEST

A SZVH alig két és fél év alatt mintegy 3,67 milliárd forintot fordított kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, köztük egy 163,4 milliós dokumentumfilm-sorozatra és egy 110 milliós drónshow-ra.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs kiadásai miatt.

Az erről szóló kormányzat keddi tájékoztatás alapján a feltárt dokumentumok azt mutatják, hogy a hivatal működésének alig két és fél éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációra és rendezvényszervezésre a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetés több mint negyedének felelt meg.

A feljelentésben több konkrét tétel is szerepel. Tizenöt vitaest megszervezése bruttó 61,3 millió forintba került, a hozzájuk kapcsolódó svédasztalos ellátásért pedig nettó 19,7 millió forintot fizettek, fejenként mintegy 19 ezer forintot. Egy 2025 elején megrendelt, hatrészes dokumentumfilm-sorozat ára bruttó 163,4 millió forint volt. A szakmai beszámoló szerint a film egy kétnapos, előadásokból és kerekasztal-beszélgetésekből álló konferenciát dolgozott fel, a dokumentumokból ugyanakkor nem derült ki egyértelműen, hol és milyen közönség előtt mutatták be.

A 2026. március 15-i drónshow 110 millió forintba került, ebből az ezer drón napi bérleti díjaként 65 millió forintot számoltak el. Idegen nyelvű tájékoztató videókra több mint 70 millió forintot fordítottak. Mikulásünnepségekre összesen több mint 13 millió, egy kétnapos csapatépítő tréningre pedig mintegy 40,5 millió forint jutott; utóbbinál a szervezési díj 2 millió forint volt, a projektort napi 710 ezer forintért bérelték.

A hivatalnak eközben 22 fős Közkapcsolati Igazgatósága működött havi több tízmilliós személyi költséggel, valamint egy hatfős Sajtóirodája is volt, amelynek havi személyi kiadása meghaladta a 10 millió forintot. A kormányzati közlés szerint ennek ellenére a kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok jelentős részét külső vállalkozások végezték milliárdos nagyságrendben.

Az Országgyűlés 2026. július 15-i hatállyal megszüntette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A mostani a különböző tárcák által addig benyújtott feljelentések közül a huszonnegyedik.