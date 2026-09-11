További kísérletezés némi kockázattal az opera jegyében az Örkény Színházban

Örkény Színház;Mácsai Pál;Polgár Csaba;Gáspár Máté;

2026-09-11 16:46:00 CEST

Kizárólag kortárs ősbemutatók és adaptációk szerepelnek az Örkény Színház új évadának a premierjei között. Holnap pedig az Örkény Kert programjában a színház névadójának egyperceseiből készült ötperces operácskák is helyet kaptak.

Tovább tart az Örkény Színházban a megújulás, ami tartalmi és arculati változást is jelent. Ami az utóbbit illeti: nyáron a színpad lecserélt régi deszkáiból új ülő bútorok készültek, melyeket a teátrum előcsarnokában helyeztek el.

Gáspár Máté igazgató és Polgár Csaba művészeti vezető tavaly márciusban vette át a stafétát Mácsai Páltól, az Örkény Színház alapítójától. Már a tavalyi szezonban érezhető volt, hogy jelentősen változott a repertoár a korábbiakhoz képest. Az új tervezett bemutatók ezt az attitűdöt erősítik. Az új évad szlogenje: „I’m going magyarni”, ami Örkény István Nézzünk bizakodva a jövőbe! című egyperces novellájából származik. Ez Polgár Csaba szerint arra utal, hogy

arra kíváncsiak, mit jelent Magyarországon európainak lenni, illetve milyen magyarnak lenni Európában.

Mindegyik új bemutató valamilyen módon kapcsolódik ehhez a tematikához. Az alkotók között pedig többen most az Örkényben dolgoznak először majd újra Magyarországon.

A nagyszínpadon elsőként Szilágyi Eszter Anna A nő, aki saját magát kereste című „izlandi buszos társasoperája” látható október 3-án Polgár Csaba rendezésében. A történet valós eseményeken alapul. Kincses Réka rendezi majd december közepén a második nagyszínpadi premiert „Légy imádott az asszonyok között!” címmel. A harmadik nagyszínpadi bemutató Alfred Döblin: Berlin, Alexanderplatz című regényéből készült adaptáció, melyet Márton Dávid jegyez és ő a produkció rendezője is.

A Stúdióban először Bíró Kriszta Á.T. (Állampolgári Tehetségkutató) című darabja nyitja a premierek sorát, a művet Widder Kristóf állítja színpadra. Ezt követi majd a Stúdióban Geréb Zsófia A teljesség igénye nélkül című műve, amit ő is rendez. A harmadik bemutató az Örkény kamara játszóhelyén Vörösmarty Mihály A fátyol titkai Dohy Balázs rendezésében 2027. április 8-án.

De maradjunk még egy közelebbi dátumnál: szombaton rendezik meg a népszerű Örkény Kert programjait. Szerepel közöttük az Egyperces operák. Egy éve indították el azt a sorozatot, amiben Örkény István egyperceseit mutatják be ötperces operácskák formájában. A Budapesti Független Operaszínház (BUFO) és az Örkény István Színház idén is öt zeneszerzőt - Vajda Gergelyt, Varga Juditot, Tornyai Pétert, Kákonyi Árpádot, Dobos Dánielt - kért fel az egypercesek megzenésítésére. Rendező: Varga Bence, vezényel: Juhász Bence. A zenekarba erre az alkalomra beül a két remek, nemzetközi hírű zenész: Kokas Katalin és Kelemen Barnabás.

És nincs vége a meglepetéseknek, mert jövő tavasszal, április 24-én Mácsai Pál egy új színházi monológgal jelentkezik, melyet ő ír és ő is ad elő, a címe pedig Interjú.