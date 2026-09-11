Meg kell csókolniuk a román nemzeti lobogót a köztisztviselőknek Orbán Viktor magyargyűlölő szövetségeseinek törvénytervezete szerint

Románia;szélsőjobboldal;magyarellenesség;AUR;George Simion;

2026-09-11 17:27:00 CEST

Aki ezt nem teszi, súlyos pénzbüntetésre számíthat.

„Zászlóvédelmi” programot hirdetett a szélsőjobboldali, magyargyűlölő Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Romániában, amelynek részeként a köztisztviselőknek meg kell csókolniuk a román nemzeti lobogót a zászló tiszteletére kijelölt hivatalos ünnepen. Aki pedig ezt nem teszi, az súlyos pénzbüntetésre számíthat - számolt be a hvg.hu a román HotNews nyomán.

Amennyiben megszavazzák a tervezetet, az azt jelenti, hogy kötelező lesz ünnepelni a román zászlót az iskolákban, a közmédia és a kereskedelmi média különböző adóin is, legalább harmincperces időkeretben. Emellett minden településen ki kellene jelölni egy közteret, ahol a román zászló ünnepét megtartják a helyi önkormányzatok.

A hvg.hu felidézi, hogy a „nemzeti lobogó napja” 1998 óta hivatalos ünnep Romániában, minden évben június 26-án tartják. A napon George Simion pártjának egyik legfontosabb kampányrendezvényét tartják, a magyargyűlölő formáció ilyenkor rendszeresen magyarlakta településeken ünnepel. Az utóbbi években az AUR az 1990-es etnikai konfliktusok helyszínén, Marosvásárhelyen demonstrált június 26-án.

Mint ismert, annak a George Simionnak a pártjáról van szó, akit Orbán Viktor tavaly májusi, hírhedté vált tihanyi beszédében biztosított együttműködéséről a román elnökválasztási kampányban. A választás első fordulóját Simion fölényesen megnyerte, a második fordulóban azonban a liberális Nicușor Dan fordítani tudott, amelyhez nagy mértékben hozzájárultak a határon túli magyarok voksai is.

A román szélsőjobb előretörésének veszélye azonban nem múlt el: az INSCOP közvéleménykutató szeptember 10-én közzétett adatai szerint jelenleg messze az AUR a legtámogatottabb romániai párt. Ez azt jelenti, hogy ha jövő vasárnap tartanának választást, a válaszadók 39,7 százaléka voksolna Orbán Viktor magyarellenes szövetségesére. A második helyen jelentősen lemaradva következik a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 18,7 százalékkal, majd a szociáldemokraták következnek 17,8 százalékkal. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) enyhe erősödést követően 5,5 százalékon áll.

A zászlócsókolásról szóló törvénytervezetet még 2023-ban nyújtotta be az AUR, azóta kallódik a román törvényhozásban és csak most jut el a képviselőházi vitáig. A Transtelex szerint a javaslatot az akkori kormány és a szenátus oktatási bizottsága is negatívan véleményezte, azonban a szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok több tagja is aláírta. A tervezet szerint akár 10 ezer lejes bírságot (átszámítva nagyjából 700 ezer forint) is kiszabhatnának a tisztségviselőkre, amennyiben nem csókolják meg a román zászlót az annak tiszteletére szervezett ceremóniákon, amennyiben pedig távolmaradnak a rendezvénytől, hivatali visszaélést követnek el. Azoknak a médiaszolgáltatóknak, amelyek nem szentelnek legalább 30 perces műsoridőt a román zászló ünnepének, mintegy 20 ezer lejes (csaknem 1,4 millió forint) bírságot kellene fizetni, emellett megbírságolnák az önkormányzatokat is, ha nem jelölnek ki ünneplésre alkalmas teret, vagy nem tartják rendben a nemzeti jelképeket.

Beszédes, hogy a javaslatot épp március 15-én nyújtotta be a magyarellenes párt, amely napot még Románia is a magyar kisebbség ünnepeként ismer el, és a hivatalban lévő államfő ilyenkor hagyományosan a magyarokat szokta köszönteni. Az AUR hivatalosan azzal indokolta a tervezetet, hogy a helyi önkormányzati vezetők esetenként „túl felületesen” viszonyulnak a zászlóünnephez.

Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője a tervezetet a Facebookon úgy kommentálta: „A nácik kötelező karlendítéssel és hűségeskükkel követelték meg, hogy az emberek nyilvánosan bizonyítsák a hatalom iránti engedelmességüket. A kommunizmusban az állampárt mondta meg, hogyan ünnepeljünk, mit nézzünk és mikor tapsoljunk. Most ugyanezt a gondolkodást hoznák vissza.” Megjegyezte, a javaslat az egyházak autonómiáját és a vallásszabadságot is sérti azáltal, hogy az egyházi szertartások rendjét is megszabná a templomokban.

„A romániai magyar közösség itthon van. Nem fogadjuk el, hogy nekünk vagy bárki másnak parancsra adott csókkal kelljen bizonyítania, hogy szereti az országát. Az RMDSZ nem szavazza meg ezt a tervezetet, és arra kéri valamennyi parlamenti pártot, hogy ők se támogassák az elfogadását” - szögezte le Csoma Botond.