Dunából merni a vizet: Köztéri művészet és ökológiai lázadás a Placcc Fesztiválon

környezetvédelem;performansz;örökség;emlékezet;Bős-Nagymaros;Placcc fesztivál;Moró Zsófia;

2026-09-12 20:20:00 CEST

Feléleszthető-e a rendszerváltás legnagyobb zöldmozgalmának ereje a mai polikrízisben? A Placcc Fesztivál ökológiai blokkjában Móró Zsófia rendhagyó köztéri performanszát néztük meg, amely a bős–nagymarosi gát elleni tiltakozások szlogenjeivel és közös dunai vízhordással motivál a részvételre, a társadalmi tehetetlenség ellenében.

A Placcc Fesztivált 2008 óta szervezzük meg, a fókuszában a köztéri és a helyspecifikus művészetek állnak, 2021 óta pedig van külön ökológiai fókuszú blokkunk, a Sensing the City, mely kifejezetten környezeti problémákra, kérdésekre reflektál, melyeknek erős az aktualitása. Ez lehet akár politikai, társadalmi és kulturális témájú is – mondta a Visszhangnak Nánay Fanni, a Placcc Fesztivál művészeti vezetője. Az alkotókat nyílt pályázati úton és anonim módon választja ki egy háromfős bizottság, a művekhez pedig szerveznek tematikus beszélgetéseket is.

A Placcc pedig évről évre növekszik: idén négy külföldi művész is részt vett az eseményen, és magyar szakemberekkel dolgozott együtt például kortárs táncprodukción, részvételi színházi előadáson, illetve GPS-alapú városi játékon.

A programok másfelől aktuális kérdéseket érintettek: a Sensing the City szekcióban például Szabó Kristóf Ecological Backup System című projektje a városi beépített területek és a zöldterületek viszonyára reflektált, Jody Wood Magyarországon élő amerikai alkotó Mobility Garden című műve a komposztálás, fermentálás gyakorlatain keresztül mutatta be a közösségi gondoskodást, Móró Zsófia képzőművész ERŐ-MŰ – From Red to Green című alkotása pedig a nyolcvanas évekhez nyúlt vissza.

– Utóbbi mű az akkori környezetvédelmi civil mozgalmak történetét és emlékezetét kapcsolta össze a jelenkor környezeti problémáival és a Duna értelmezéseivel, hisz a folyóra tekinthetünk úgy, mint erőforrásra, illetve mint látható és nem látható élőlények otthonára is – mutatott rá Bubla Éva, a Sensing the City kurátora.

Gátat szabtak a gátnak

A Placcc Fesztiválon mi az ERŐ-MŰ installációt néztük meg, mely műanyag és fémvödrökből állt, rajtuk olyan feliratokkal és szlogenekkel, melyeket a Duna Mozgalom résztvevői írtak a transzparenseikre 1988-ban, hogy tüntessenek a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítése ellen, illetve a politikai változásért: „Szavazz a Dunára”, „Kié a Duna? Kié az ország?”, „Demokráciát vízlépcső helyett”, „Országomat egy vízlépcsőért”, „Erő-Mű-Vész”, „Erő-Mű-Tét” és „Gátat a gátnak”.

Az installáció másrészt nemhiába került Budapesten a Vörösmarty térre, ugyanis 1988-ban innen indult el a tömeg tüntetni a Kossuth tér felé. – Itt akkor körülbelül húszezres tömeg gyűlt össze, ami a Kossuth térre érve még nagyobb lett.

Ez volt a rendszerváltás előtti legnagyobb demonstráció, 1956 óta pedig a legnagyobb tüntetés a Kossuth téren. Bár a gát megépítése ellen indult az egész tiltakozás, azért is volt ekkora támogatottsága, mert minden oldalról jöttek az államhatalom ellen tüntetni.

Másrészt ezeknek a szervezeteknek a tagjai gyakran találkoztak és szamizdatokat adtak ki, és a mai zöldmozgalmak és környezetvédelmi szervezetek előzményeinek tekinthetjük azokat – világította meg az alkotó, Moró Zsófia képzőművész.

Vizet hoztak, tudást adtak

Zsófia viszont a közönséget is be akarta vonni a projektjébe, így közösségi performanszot szervezett, melynek keretében a résztvevők az installáció egy-egy vödrét megfogták, majd egy aktív zöldszervezet tagjának kíséretével a rakparthoz sétáltak, ahol a Dunából merítettek vizet, azt visszahozták a térre, hogy aztán újabb vödörrel ismételjék meg ezt. Útjuk során az aktivisták beszéltek nekik környezetvédelemről és aktivizmusról, hogy ezáltal bővítsék a tudásukat.

– Mindez metafora is, hisz a résztvevők mozgásban tartották a vizet, és az erőművet is megidézték. Egy aktivista pedig mindig egy résztvevővel sétált, így személyesen tudta átadni neki az ismereteit.

Ez nekem is újdonságot jelent, mivel ez az első performatív projektem, ami 2026 Magyarországán, köztéren nem egy megszokott befogadási szituáció. Nincs ennek akkora közönsége, így a művészetben ez lehetőséget ad a kísérletezésre és új utakat képes nyitni – érzékeltette Zsófia.

És hogy melyek azok a zöldszervezetek, melyekkel felvette a kapcsolatot? A Levegő Munkacsoport, mely főként a légszennyezettséggel foglalkozik, a VízŐrzők, mely a vízmegtartásért felel, a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület, mely Nagymaroson fejti ki tevékenységét, a Fák a Rómain, ami éveken át azért küzdött, hogy ne épüljön mobilgát a Római-parton, és ne vágják ki a területén a fákat, míg a Göd-ÉRT Egyesület a helyi akkumulátorgyár szabályos működéséért és a lakosság védelmében tevékenykedik.

Küzdeni a tehetetlenség ellen

– A Placcc Fesztivál tevékenységét jó ideje követem, így határoztam el, hogy pályázok. Vannak olyan munkák, mint egy performatív mű, ami nem eladható, és nehezen lehet rá támogatást szerezni, a Placcc viszont pont ezeknek a megvalósítására kínál lehetőséget. A pályázatot tavaly adtam be, és azért éreztem relevánsnak, mert az idei választások előtt kérdésként merült fel bennem, hogy mi lenne ma az a lényegi kérdés vagy közös ügy, ami mentén szerveződnénk, kiállnánk vagy rendszert váltanánk – mondja Zsófia, majd hozzáteszi: – A nyolcvanas évek azért érdekel, mert az előző kutatásom a kilencvenes évekkel, vagyis az 1989-es rendszerváltás utáni időszakkal foglalkozik, azzal az átmenettel, amikor a társadalom és az egyének irányvesztettek lettek. Ezúttal viszont ennek az előzménye, a rendszerváltás érdekelt, melyben a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tiltakozás meghatározó pont volt.

Nem gondolta továbbá, hogy idén a Dunának olyan alacsony lesz a vízállása, ami miatt újra előtérbe kerül a folyó helyzete. – Idén még szimbolikus eset is történt,

Paksnál a fenékküszöb építéséhez a folyómederben két és fél tonnás betonkockákat helyeztek el, melyek a korábbi, bős–nagymarosi beruházásból maradtak meg. Tehát ez esetben nemcsak szellemi, de fizikai örökségről is beszélhetünk

– mutatott rá a művész.

Úgy látja, hogy a jelenkort a polikrízis kifejezéssel lehet leginkább jellemezni, melynek lényege, hogy a különféle válságok – mint a klíma- és energiaválság – felerősítik egymást. A szakmai szervezetekre ezért is van szükség, hiszen azok segítségével lehet átadni azt a tapasztalatot és tudást, mellyel a kríziseket mérsékelni lehet.

– Az előző kormány alatt a környezettel foglalkozó intézmények, például a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) megszűntek, sőt a civil szervezeteknek sem volt együttműködési lehetőségük. Most viszont esély van arra, hogy a szakmai véleményüket meghallgassák a döntéshozók.