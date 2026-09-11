Pirotechnikai eszközök használata esetén lefújják a labdarúgó-mérkőzéseket Hollandiában

labdarúgás;Hollandia;Feyenoord;pirotechnika;

2026-09-11 17:47:00 CEST

Egy új megállapodás értelmében azonnal véget vetnek a labdarúgó-mérkőzéseknek Hollandiában, ha a szurkolók pirotechnikai eszközöket használnak a stadionban.

A holland szövetség (KNVB), az ügyészség és David van Weel igazságügyi és biztonsági miniszter között jött létre az az egyezség, amelynek megkötésére a Leeuwardenben történt augusztusi események miatt volt szükség.

Az SC Cambuur és a Feyenoord közötti bajnoki mérkőzés során a rotterdami szurkolók petárdákkal és tűzijátékokkal több embernek égési sérüléseket, illetve hallás- és látáskárosodást okoztak.

???????????? Feyenoord have identified 47 supporters following the incidents surrounding the Cambuur vs Feyenoord match at the end of August.



All 47 have been handed a stadium ban, while criminal prosecution has not been ruled out. Any further legal action will be decided by the KNVB… pic.twitter.com/g9v14ipso3 — ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? (@thecasualultra) September 11, 2026

Néhány pirotechnikai eszközzel a hazai szurkolók szektorát célozták, egy pedig a pályán robbant fel, alig néhány méterre a Feyenoord kapusától, Tjark Ernsttől. A meccset az első félidőben körülbelül húsz percre félbeszakították. Az SC Cambuur később azt közölte, hogy öt szurkoló sérült meg.

„Mostantól az a szabály, hogy ha pirotechnikai eszközöket használnak, a mérkőzés azonnal véget ér, és az egész stadionból mindenki hazamehet” – nyilatkozta Van Weel.