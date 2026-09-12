Karácsony Gergely: Van, ahol az utcai szerhasználók 90 százaléka gyermekvédelmi intézményből került ki

gyermekvédelem;Karácsony Gergely;droghasználat;

2026-09-12 15:55:00 CEST

A főpolgármester reagált a kormányzati sajtótájékoztatón elhangzottakra.

Hallgatom a gyermekvédelmi intézményekről szóló kormánybeszámolót, nézem a végre nyilvánosságra hozott dokumentumokat és nem ismerek rá a hazámra. Nehéz megtalálni a szavakat, de muszáj lesz, mert bármilyen mélyre kell ásni, bármilyen hosszan is tart, a változás itt végképp elkerülhetetlen - írta Karácsony Gergely a Facebookon.

A főpolgármester erre rácsatlakozva egy budapesti jelentést idézett, amelyben szociális munkások, addiktológiai szakemberek számoltak be az utcai drogfogyasztással kapcsolatos tapasztalatokról. Eszerint van, ahol az utcai szerhasználók 90 százaléka gyermekvédelmi intézményből került ki. Mint írta, sok szó esik róla, és a városvezetés is sokat foglalkozik a kerületi polgármesterekkel, a szociális munkásokkal, illetve a rendészettel közösen a budapesti közbiztonsági helyzettel.

„A ma bemutatott gyermekvédelmi jelentés, kiegészítve azokkal a letaglózó tényekkel, hogy az utcai szerhasználók nagy része, sőt alighanem a többsége gyermekvédelmi intézményből került a magyar sorstragédiává váló szintetikus drogok rabságába; hogy a fiatalabb hajléktalanok jelentős része is a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata, mindez azt mutatja, hogy a család nélkül felnövő gyerekeket segítő szociális rendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon” - írta Karácsony Gergely, aki szerint sok máshoz hasonlóan ez is a kormány és Budapest, az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Közölte, Budapestnek van áldozatvédő programja, drogellenes stratégiája, így az együttműködés rajtuk nem múlik.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, a Fidesz kötcsei rendezvényére időzítve sajtótájékoztatót tartott a kormány az ígért 200 oldalas gyermekvédelmi jelentésről a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskolában, ahol reggel még vödrök álltak a helyiségben, mert beázik. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter egyebek közt elmondta, 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer gyermekvédelmi intézményekben. Mint mondta, Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár 500 gyermekvédelmi dogozót hallgatott meg, és a legfőbb problémákként azt jelölték meg, hogy a rendszer túlterhelt, égető a szakemberhiány, a tenni akaró szakemberek tehetetlenek. Jelenleg 800 gyermek van tartósan szökésben. A rendszer az összeomlás szélén van, a gyermekvédelemben azonnali cselekvésre van szükség. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít.