Tudtuk, csak nem sejtettük – jelentés a gyermekvédelemben elkövetett szörnyűségekről

gyermekvédelem;Gyurkó Szilvia;Magyar Péter;Kátai-Németh Vilmos;

2026-09-12 10:57:00 CEST

Nyolcszáz gyermek van tartósan szökésben – hangzott el a gyermekvédelmi jelentésről szóló szombati tájékoztatón.

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130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer gyermekvédelmi intézményekben – többek között erről is beszélt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a 200 oldalas gyermekvédelmi jelentésről szóló tájékoztatón. Elmondta, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár 500 gyermekvédelmi dogozót hallgatott meg, és a legfőbb problémáknak azt jelölték meg, hogy a rendszer túlterhelt, égető a szakemberhiány, a tenni akaró szakemberek tehetetlenek. A rendszer az összeomlás szélén van, a gyermekvédelemben azonnali cselekvésre van szükség. A tájékoztató a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskolában volt, ahol reggel még vödrök álltak a helyiségben, mert beázik. Az intézmény 110 férőhelyes, de a szakemberhiány miatt csak 40 gyermek él ott, akik 10 és 17 év közöttiek.

Gyurkó Szilvia úgy fogalmazott:

„tudtuk, tudtuk, csak nem sejtettük, milyen mély problémákkal küzd a rendszer”.

Sok esetben életveszélyes intézményekben voltak, nagyon komoly kérdés, miért nem bontották le ezeket az épületeket. Személyes példát is mondott: „néhány héttel ezelőtt találkoztam egy napfény gyönyörű kislánnyal, aki kopasz volt. Megtudta, hogy egy évig volt rühes, és elhaltak a hajhagymái. Másfél évvel ezelőttig nem volt semmi baj, de meghalt az édesapa, és az anyuka mély depresszióba esett. Nem kapott segítséget, ezért a kislány élete végéig viselni fogja ennek a nyomait.” Úgy fogalmazott,

szolgálati sivatagok vannak, egy szakember egyetlen biciklivel, tömegközlekedéssel utazva nem tudja ellátni a feladatát.

Kijelentette: egy gyermek nem kartoték adat, minden szám mögött egy, meg egy, meg egy gyerek van. Kitért arra is, hogy jelenleg 800 gyermek van tartósan szökésben.