gyermekvédelem;Gyurkó Szilvia;Magyar Péter;Kátai-Németh Vilmos;

Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára, Magyar Péter miniszterelnök és Szondi Vanda kormányszóvivő a gyermekvédelmi rendszer működéséről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón

Tudtuk, csak nem sejtettük – jelentés a gyermekvédelemben elkövetett szörnyűségekről

Nyolcszáz gyermek van tartósan szökésben – hangzott el a gyermekvédelmi jelentésről szóló szombati tájékoztatón.

Cikkünk hamarosan frissül!

130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer gyermekvédelmi intézményekben – többek között erről is beszélt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a 200 oldalas gyermekvédelmi jelentésről szóló tájékoztatón. Elmondta, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár 500 gyermekvédelmi dogozót hallgatott meg, és a legfőbb problémáknak azt jelölték meg, hogy a rendszer túlterhelt, égető a szakemberhiány, a tenni akaró szakemberek tehetetlenek. A rendszer az összeomlás szélén van, a gyermekvédelemben azonnali cselekvésre van szükség. A tájékoztató a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskolában volt, ahol reggel még vödrök álltak a helyiségben, mert beázik. Az intézmény 110 férőhelyes, de a szakemberhiány miatt csak 40 gyermek él ott, akik 10 és 17 év közöttiek.

Gyurkó Szilvia úgy fogalmazott:

„tudtuk, tudtuk, csak nem sejtettük, milyen mély problémákkal küzd a rendszer”.

Sok esetben életveszélyes intézményekben voltak, nagyon komoly kérdés, miért nem bontották le ezeket az épületeket. Személyes példát is mondott: „néhány héttel ezelőtt találkoztam egy napfény gyönyörű kislánnyal, aki kopasz volt. Megtudta, hogy egy évig volt rühes, és elhaltak a hajhagymái. Másfél évvel ezelőttig nem volt semmi baj, de meghalt az édesapa, és az anyuka mély depresszióba esett. Nem kapott segítséget, ezért a kislány élete végéig viselni fogja ennek a nyomait.” Úgy fogalmazott,

szolgálati sivatagok vannak, egy szakember egyetlen biciklivel, tömegközlekedéssel utazva nem tudja ellátni a feladatát.

Kijelentette: egy gyermek nem kartoték adat, minden szám mögött egy, meg egy, meg egy gyerek van. Kitért arra is, hogy jelenleg 800 gyermek van tartósan szökésben. 

Szakszervezeti kezdeményezésre az Országos Munkavédelmi Bizottság következő ülésén tárgyalni fog a magyarországi akkumulátorgyárakban történt balesetekről, azok fokozott egészségkárosító kockázatairól.