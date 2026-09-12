Orbán Viktor: Minden törvényes volt, mindenről papír van

korrupció;Fidesz;Orbán Viktor;Kötcse;

2026-09-12 14:34:00 CEST

Azért volt ennyit távolt, mert elfáradt – fogalmazott a bukott miniszterelnök.

Mi járatban? – ezzel a viccesnek szánt kérdéssel szállt ki Orbán Viktor bukott miniszterelnök Kötcsén a kisbuszából, majd tovább humorizált a felsorakozott újságíróknak: „Van bárkinek kérdése?”

Elsőként az úgynevezett nemzeti ellenállásról kérdezték, amiről azt mondta, holnap ad interjút a témában.

Rákérdeztek a Tisza-féle dízeltámogatásra is, Orbán szerint elvileg pénz van, a kormánypárt ezt a megoldást választotta, ők továbbra is a védett árat támogatnák.

Arra a kérdésre, hogyan értette azt, hogy visszatért, annyit mondott, csak arra gondolt: Kötcsére.

A jövő héten – folytatta Orbán Viktor – elnökségi ülést tart a Fidesz, azt fogják megbeszélni, milyen forrásaik vannak a civilek támogatására.

Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy a korábbi hatalommal kapcsolatban folyamatos korrupciós ügyek kerülnek elő, Orbán Viktor azt mondta:

ezek kivétel nélkül politikailag kreált ügyek, „minden törvényes, mindenről papír van.”

A bukott kormányfő arról is beszélt, hogy az elmúlt 16 év csodálatos volt Magyarországnak, előtte gyarmati sorban volt az ország. A hatalmas választási vereséggel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: azt kívánja a mindenkori jobboldalnak, hogy 16 évente veszítsenek csak a voksolásokon.

Azt is megkérdezték Orbántól, hogy miért volt ilyen sokáig távol, mire a bukott kormányfő azt mondta: elfáradt.

A Navracsics Tibor-féle kezdeményezésről is kapott kérdést, Orbán szerint sok ötlet van a Fideszben, ő ezeket mind támogatja. A volt miniszterelnök szerint itthon mindig is „mozaikjobboldal” volt, abban minden jobboldali párt és mozgalom egyetért, hogy a szabadság, szuverenitás, hagyományok fontosak, minden másban sokszínűek.

Orbán Viktor azzal zárt, hogy aki „hozta” a Tisza-kormányt, az majd el is viszi, ők pedig készen állnak a visszatérésre.