Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békés határában, majd segítségnyújtás nélkül továbbment

Békés;őrizetbe vétel;halálos baleset;cserbenhagyás;kerékpáros gázolás;

2026-09-12 17:17:00 CEST

A rendőrök azonosították és elfogták.

A rendőrség tájékoztatása szerint Békés külterületén, 2026. szeptember 11-én 20 óra előtt néhány perccel egy Murony felől Békés irányába tartó személygépkocsi elütött két kerékpárost. A férfi és a nő az úttest szélén egymás mögött, az autó előtt haladtak. A nő a helyszínen életét vesztette, a férfi a kórházba szállítása után hunyt el. A jármű vezetője fékezés, megállás, segítségnyújtás nélkül elhajtott.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság közlekedési rendőrei a helyszínen maradt törmelékekből meghatározták az autó márkáját, típusát, színét, és ezt az információt minden szolgálatban lévő rendőri egységgel megosztották. A jó személyismeretüknek köszönhetően tudták, hogy kiről lehet szó.

A 23 éves békési férfit szeptember 12-én délelőtt előállították. Amikor nála voltak, csörgött a telefonja, egy autószervizből hívták vissza. Gyorsan meg akarta javíttatni a kocsiját, de erre már nem maradt ideje.

Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene, és a Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vette.

A sérült autóról és az őrizetbe vételről készült videót ITT tekintheti meg.