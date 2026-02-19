A kormánypárti politikus sajnálja a történteket, a rossz látási viszonyokkal magyarázta az esetet.
Az ütközést követően a biciklista az autóba esett, már csak a holttestét tudták kihúzni.
A kerékpáros mindenféle világítás nélkül közlekedett.
Véletlenek sorozatával magyarázza vallomásában tettét a 27 éves férfi.
A Somogy megyei Pogányszentpéteren belül sodorta el a kerékpárost a 40 tonnás jármű kalocsai vezetője.
Közlekedési baleset okozójának azonosításához kérik a lakosság segítségét a soproni rendőrök - írja a rendőrség internetes oldalán.
Elütött egy kerékpárost, majd megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhajtott egy férfi Békéscsabán. A rendőrök elfogták és a házában fegyvereket, halászhálókat találtak, amelyekkel a gyanú szerint engedély nélkül vadászott, halászott.
Halálos közúti baleset gondatlan okozásában és a segítségnyújtás elmulasztásában bűnösnek mondta ki és börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Körmendi Járásbíróság azt az osztrák férfit, aki még 2013 októberében terepjárójával Körmend közelében elütött egy kerékpárost, majd cserbenhagyta áldozatát, aki belehalt sérüléseibe - közölte pénteken Tóth András, a Szombathelyi Törvényszék szóvivője.
Rövid időn belül két kerékpárost is halálra gázoltak Pest megyében hétfő este - közölte a rendőrség a honlapján.
Súlyos sérüléseket szenvedett egy kerékpáros, akit autó gázolt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pátyod belterületén - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság vasárnap délben az MTI-vel.
Meghalt az a kerékpáros, akit egy szlovák rendszámú kamion sodort el a 37-es főúton, a taktaszadai elágazás közelében kedd délután.
Kerékpárost ütött el egy autó Kőszeg határában. A baleset miatt a 87-es főutat lezárták - értesült a HavariaPress.