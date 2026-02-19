Halálra gázolta a kerékpárost, majd továbbhajtott

Halálos közúti baleset gondatlan okozásában és a segítségnyújtás elmulasztásában bűnösnek mondta ki és börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Körmendi Járásbíróság azt az osztrák férfit, aki még 2013 októberében terepjárójával Körmend közelében elütött egy kerékpárost, majd cserbenhagyta áldozatát, aki belehalt sérüléseibe - közölte pénteken Tóth András, a Szombathelyi Törvényszék szóvivője.