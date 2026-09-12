„Munkabírása rendkívüli, szabadidejét, gyakran a hétvégéket is a gyermekek társaságában tölti” - indokolták Vásárhelyi János kitüntetését

kitüntetés;Orbán Viktor;Balog Zoltán;indoklás;Vásárhelyi János;

2026-09-12 21:12:00 CEST

Mint kiderült, Orbán Viktornak valóban Balog Zoltán javasolta a pedofil exigazgatót kitüntetésre, akinek pedig Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság akkori főigazgatója indítványozta azt.

„Munkáját a magas színvonalú szakmaiság, elkötelezettség, lelkiismeretesség, becsületesség jellemzi. Munkabírása rendkívüli, szabadidejét, gyakran a hétvégéket is a gyermekek társaságában tölti” - eképp méltatja Vásárhelyi Jánost, a bicskei gyermekotthon pedofil exigazgatóját az az indoklás, amellyel Balog Zoltán javaslatára Orbán Viktor felterjesztette a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésre.

A 444 kérte ki a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségtől a felterjesztéssel kapcsolatos dokumentumokat, el is küldték a teljes javaslatot. A dokumentum első oldalából kiderül, valóban Balog Zoltán küldte el azt Orbán Viktornak, de az is kiderült, hogy Balognak is úgy küldték el a javaslatot, ezt Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság akkori főigazgatója tette meg.

Érdemi újdonságot a dokumentum indoklása tartalmaz, hogy pontosan mivel érdemelte ki Vásárhelyi János a kitüntetést. Annak fényében pedig, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját pedofil bűncselekmények sorozatáért ítélték jogerősen 8 év börtönbüntetésre, a szöveg meglehetősen bizarr.

A fent idézett méltatás eképp folytatódik:

„Munkaszeretete, lelkesedése példaértékű, mellyel az intézményben dolgozó szakembereket és dolgozókat is motiválni képes. Nem riad vissza a kihívásoktól. Csapatmunkában dolgozik, munkabírásával, személyes példamutatásával kivívja kollégái, felettesei elismerését. Szociálisan rendkívül érzékeny ember, folyamatos útkeresése és tenni akarása révén még a kilátástalannak tűnő helyzetekben is biztonságot és erőt sugároz maga körül. Alázattal dolgozik az elesett, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek életének jobbításáért. Szakmai képességei, valamint emberi hozzáállása miatt szakmai és társadalmi körökben is köztiszteletnek örvend. Fáradhatatlanul végzett munkája eredményeként biztonságot és kiszámíthatóságot teremt a gyermekotthon falai között élő gyermekek és fiatalok számára. Igazgató úr ars poeticája: „a fontos dolgok, az emberi értékek hordozói mi magunk vagyunk, akik nem munkaidőben vagy szabadságban, éjszakákban vagy nappalokban gondolkodunk, hanem feladatokban, sorsokban, múltakban, de legfőképpen jövőkben.”

A szövegben szerepel egy érdekes részlet annak tudatában is, hogy Vásárhelyi János bűneinek eltussolásában Kónya Endre, a Novák Katalin által elnöki kegyelemben részesített igazgatóhelyettes működött közre: „Kollégáit a szakmai előírások szem előtt tartása mellett úgy választja meg, hogy személyiségükben is alkalmasak legyenek a feladat ellátására, és megfeleljenek azoknak a rendkívüli kihívásoknak, magas elvárásoknak, melyek a napi munkavégzés során az intézmény életében adódnak.”