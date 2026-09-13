Hankó Balázs: Próbálok felkészülni a meghurcoltatás következő állomására

Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-09-13 13:19:00 CEST

A fideszes politikus szerint korábbi munkatársait tényleges bizonyíték, megalapozott gyanú nélkül hurcolják meg.

A nyilvánosságban szereplő 17 milliárdos keret egyedi keretként való hozzárendelése minden jogszabálynak megfelelt a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) - erről beszélt a korábbi kulturális és innovációs miniszter a Demokratának.

Hankó Balázs elmondta, a forrásból közel 800 programot támogatott az NKA valamivel több mint tízmilliárd forint értékben. A kérelmeket az NKA honlapján közzétett felhívásban rögzített módon lehetett benyújtani - szerinte utóbbi is bizonyítja a teljes átláthatóságot. A Fidesz országgyűlési képviselője kifejtette, azt kell megérteni, hogy kultúrpolitikai harc folyik. A volt kormány tudatosan támogatta a nemzeti önazonosságot, a szuverenitás eszméjét és a keresztény értékrendet erősítő kulturális produkciókat, személyeket. Mága Zoltánt természetesen mindenkinek szíve joga szeretni vagy nem szeretni, de tény, hogy a fellépéssorozatával sok százezer magyarhoz ér el szerte a Kárpát-medencében, sőt számos nemzetközi fellépése is van. Egyébként nem személyesen ő kapta a támogatást, hanem az ő több mint száz fellépést magában foglaló koncertkörútját szervező cég - magyarázta. Kitért arra is, hogy a Fásy Zsülietthez kötött Munkácsy Art Rendezvényszervező Kft. kétszer kapott támogatást a Kéz, szív, lélek című dokumentumfilm-sorozat elkészítésére, ebből két részt már be is mutattak. A támogatások felhasználásának határideje általában a 2026-os év vége, egyes esetekben még későbbi időpont. Minden esetben el kell számolni az utolsó fillérrel is a támogatói okiratban rögzítetteknek megfelelően a támogatott kulturális cél megvalósulásához kötött módon - magyarázta.

Az ellenzéki politikus megjegyezte, a támogatott programok jelentős része bőven a kampány előtt valósult meg, és bőven voltak olyanok, amelyek a választás után. És olyanok is vannak, amelyek még meg sem valósultak, vagy már nem is fognak. Mint ebből is látható, szerinte ez nem volt szempont. Hankó Balázs szerint a „politikai koncepciós” eljárás mögött részben az húzódik meg, hogy míg 2024 előtt jelentős forrásokhoz jutottak olyan szereplők is, akik tüntetőleg a volt kormány létszemléletével ellentétes világot képviselnek, az elmúlt két évben kétségtelenül kevesebb jutott nekik. Ez fáj nekik, noha e politikai döntések teljesen jogszerűek voltak - tette hozzá. Ezt követően azzal folytatta, teljesen természetes, hogy egy kormányzat támogatja az általa helyesnek gondolt értékrendet képviselő kulturális szereplőket. Az ilyen döntéseket az esetek nagy többségében heves politikai viták kísérik a nyugati világban is. Azt viszont teljességgel elfogadhatatlannak tartja, hogy miniszterelnöki, miniszteri, kulturális államtitkári, tiszás véleményvezéri szinten a politikai vitát a bebörtönzésével akarják lezárni.

A Fidesz országgyűlési képviselője jelezte, összesen 1087 programról van szó, az általa „liberálisnak” nevezett média talán egy tucaton lovagol. Kitért arra is, hogy volt munkatársait „bármiféle tényleges bizonyíték, megalapozott gyanú nélkül hurcolták és hurcolják meg. A végén persze ki fog derülni, hogy minden egyedi kérelemmel biztosított támogatás pontosan a törvényben meghatározott célra ment. De addig embereket tesznek tönkre, és olyan társadalmi gyűlöletet gerjesztenek, aminek a következményei beláthatatlanok”.

Hankó Balázs az interjút azzal zárta, hogy Magyar Péter, Tarr Zoltán, Nagy Ervin és Molnár Áron szerint börtönben van a helye, mindemellé pedig létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, ami bizonyítékok nélkül lecsukathat bárkit, ez pedig szerinte jakobinus szemléletre utal. „Nekem nincsenek illúzióim, próbálok lélekben felkészülni, és felkészíteni a családomat a meghurcoltatás következő állomására” - fogalmazott.