Nem túl jó időzítéssel, de szeptemberben indul a fideszes Digitális Polgári Kör Akadémia

Fidesz;akadémia;Kereszténydemokrata Néppárt;Digitális Polgári Körök;

2026-08-16 17:45:00 CEST

Ingyen megtanítják, hogyan kell választáson hatalmasat bukni.

Szeptemberben elindul a Digitális Polgári Kör (DPK) Akadémia, amely elméleti és gyakorlati tudást ad a résztvevőknek ahhoz, hogy ötleteikből valódi kezdeményezéseket, kezdeményezéseikből pedig erős közösségeket építsenek - írja a Telex a Digitális Polgári Kör tagjainak kiküldött levél alapján.

A program 160 órás lesz, ingyen lehet részt venni rajta. A képzés meghirdetéséről a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti képviselője, az Egyes számú DPK alapítója, Máthé Zsuzsa tájékoztatta a tagokat. A felhívás szerint a jelentkezőktől fényképes önéletrajzot és motivációs levelet kérnek, a pályázatok értékelésénél pedig a kiválasztottakat szóbeli beszélgetésre is meghívják.

A program részleteinek egy része ugyanakkor egyelőre nem ismert. A Telex arról kérdezte Máthé Zsuzsát és a Digitális Polgári Kör mögött álló Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökséget, hány résztvevővel számolnak, pontosan mit fognak csinálni a képzéseken, illetve lesz-e valamilyen folytatása a programnak. A lap cikkének megjelenéséig ezekre a kérdésekre nem érkezett válasz.

A DPK Akadémia a Digitális Polgári Körök hálózatához kapcsolódik. A kezdeményezés előzménye Orbán Viktor tavalyi tusványosi beszéde, amelyben a miniszterelnök „digitális honfoglalást” hirdetett. Ezt követően hozták létre a digitális polgári köröket, amelyeknek később nagyszabású rendezvényeket is tartottak.

A szervezeti háttérhez tartozó Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2025-ben 5,6 milliárd forint bevételből gazdálkodott. A Telex szerint a társaság nem közölte, hogy a bevétele pontosan milyen forrásból származott.