A baloldali blokk nyerte a svéd parlamenti választást az exit poll szerint

Svédország;szociáldemokraták;exit poll;parlamenti választások;Magdalena Andersson;

2026-09-13 21:22:00 CEST

A Magdalena Andersson volt kormányfő vezette baloldali blokk egyértelmű győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választásokon Svédországban az SVT állami televízió által közölt exit poll felmérés szerint. A kormányalakítás azonban nehéznek ígérkezik a baloldal pártjai közti ellentétek miatt.

Az SVT Valu felmérése szerint a baloldali „vörös-zöld” blokk 4,5 százalékponttal több voksra számíthat, mint a jobboldali pártok blokkja.

A Szociáldemokraták (S), a Zöldpárt (MP), a Baloldali Párt (V) és a Centrumpárt (C) az este 20 órakor közzétett exit poll szerint együtt a voksok 51,3 százalékát kaphatta, míg az Ulf Kristersson vezette „kék-sárga” joboldlai blokk – benne a miniszterelnök Mérsékelt Pártjával (M), az eddigi koalíciós partner Kereszténydemokratákkal (KD) és a Liberálisokkal, valamint a kormányt kívülről támogató Svéd Demokratákkal 46,8 százalékos eredményre számíthat.

Ha szavazatszámlás megerősíti a szavazók megkérdezésével készült felmérés eredményét, az azt jelenti, hogy a svéd választók elutasították Kristersson és a bevándorlásellenes Svéd Demokraták (SD) eddiginél is szorosabb együttműködését, a Mérsékelt Párt és az SD beígért koalícióra lépését.

A kampányban Jimmie Akesson, az SD vezetője egyenesen leszögezte, hogy a jobboldal győzelme esetén pártja a legfontosabb kormányzati posztok közül többre is igényt formál.

Ez pedig Svédország történetében példátlan áttörést jelentett volna, annak ellenére, hogy az SD eddig is jelentős befolyást gyakorolt a Kristersson-kormány bevándorlási és bűnözés elleni politikájára.

Akesson pártjának győzelméhez nagy reményeket fűztek Európa hatalomra kerülésre készülő szélsőséges pártjai,

mindenekelőtt a szász-anhalti tartományi választásokat nemrég fölényesen nyerő Alternatív Németországért (AfD) és Marine Le Pennek a jövő évi francia elnökválasztásra készülő Nemzeti Tömörülés pártja.

Nehéznek ígérkező koalíciókötés

Magdalena Anderssonra ugyanakkor az egyértelmű „vörös-zöld” győzelem ellenére is rendkívül nehéz koalíciós tárgyalások várnak. A kis Baloldali Párt ugyanis – amely korábban csak kívülről támogatta Andersson 2021-22 közötti kormányát –, leszögezte, ragaszkodik hozzá, hogy miniszteri tárcákat kapjon.

A blokkhoz tartozó Centrumpárt viszont kijelentette, hogy nem támogat olyan kormányt, amelyben a Baloldali Párt is részt vesz.

Mivel pedig a kormányalakításhoz valószínűleg mind a négy ellenzéki párt mandátumaira szükség lenne, ez az ellentét megakadályozhat minden „vörös-zöld” koalíciókötést.

A svéd médiában a kampány alatt felmerült egy centrista koalíció alakításának lehetősége is a Szociáldemokraták, a Zöldpárt, a Centrumpárt és a Kereszténydemokraták részvételével, ezzel kapcsolatban azonban Andersson kétségeit fejezte ki.