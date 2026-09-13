A Magdalena Andersson volt kormányfő vezette baloldali blokk egyértelmű győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választásokon Svédországban az SVT állami televízió által közölt exit poll felmérés szerint. A kormányalakítás azonban nehéznek ígérkezik a baloldal pártjai közti ellentétek miatt.
A svéd szavazók vasárnap leválthatják a kormányt úgy, hogy közben az ország politikai irányvonala a bal-jobb megosztottság elmosódása miatt nagyrészt változatlan maradna.
A baloldali Magdalena Andersson levonta a következtetést a múlt vasárnapi parlamenti választás előzetes eredményéből.
Az új miniszterelnök várhatón kedden mutatja be egypárti kormányát a királynak, és ezzel hivatalba is lép.
Magdalena Andersson azt mondta, nem akar kormányt vezetni olyan körülmények között, amikor megkérdőjeleződhet a kabinet legitimitása.