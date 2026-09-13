A baloldali blokk nyerte a svéd parlamenti választást az exit poll szerint

A Magdalena Andersson volt kormányfő vezette baloldali blokk egyértelmű győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választásokon Svédországban az SVT állami televízió által közölt exit poll felmérés szerint. A kormányalakítás azonban nehéznek ígérkezik a baloldal pártjai közti ellentétek miatt.