Rakéta- és tüzérségi csapásmérő gyakorlatot tartott szombaton Észak-Korea

Észak-Korea;drónok;ballisztikus rakéták;

2026-09-14 07:04:00 CEST

A gyakorlatot ezúttal nem Kim Dzsongun, hanem Pak Dzsongcson, a Központi Katonai Bizottság alelnöke felügyelte.

Észak-Korea nagy hatótávolságú tüzérségi és rakétaegységek részvételével tartott csapásmérő gyakorlatot szombaton – jelentette hétfőn a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.

A KCNA szerint az öt tüzérségi és rakéta-harci kötelékből kiválasztott alegységek új harcrendszereket is kipróbáltak, köztük

különböző támadó drónokat, harcászati robotrepülőgépeket, nagy kaliberű termobárikus többszörös rakéta-sorozatvetőket és harcászati ballisztikus rakétákat.

A fegyverrendszerek a jelentés szerint 100 százalékos pontossággal találták el célpontjaikat.

A gyakorlatot nem Kim Dzsongun észak-koreai vezető, hanem Pak Dzsongcson, a Központi Katonai Bizottság alelnöke felügyelte.

A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága szombaton arról számolt be, hogy Észak-Korea több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított Vonszan térségéből a Keleti-tenger, vagyis a Japán-tenger irányába. A rakéták mintegy 250 kilométert repültek.

Elemzők szerint

a mostani észak-koreai gyakorlat egy összehangolt csapásmérő rendszer képességeinek demonstrációját szolgálhatta.

Az indítás egy nappal azután történt, hogy Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán befejezte ötnapos Freedom Edge elnevezésű közös hadgyakorlatát. Phenjan rendszeresen bírálja az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatokat, és azok alkalmával gyakran hajt végre rakétaindításokat.

A Freedom Edge annak ellenére zajlott le, hogy az amerikai és dél-koreai hadsereg a múlt hónapban lerövidítette éves Ulchi Freedom Shield hadgyakorlatát Donald Trump amerikai elnök utasítására. Trump költségmegtakarítással indokolta a döntést, és ismételten jelezte, hogy még az idén találkozna Kim Dzsongunnal.