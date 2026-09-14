Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán

földrengés;magyar-horvát határ;Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium ;

2026-09-14 09:55:00 CEST

Hétfőn reggel hat óra előtt 2,5-ös magnitúdójú földmozgás keletkezett a Baranya megyei Sellyétől mintegy 18 kilométerre. A természeti jelenségről nem érkeztek lakossági bejelentések.

A HUN-REN Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. szeptember 14-én helyi idő szerint 5 óra 47 perckor 2,5-ös magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya megyei Sellyétől mintegy 18 kilométerre – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja.

A közleményben az áll, hogy a Magyarország és Horvátország határának közelében történt földmozgásról nem érkezett lakossági bejelentés az obszervatóriumhoz és a katasztrófavédelemhez.

Amint arról mi is beszámoltunk, hazánkban a nyáron több földrengést is jeleztek. Előbb, július 8-án a Pest megyei Örkény térségében, ahol kisebb, 2,1-es erősségű földmozgást észleltek, majd négy nappal később, július 12-én Békéscsabán, ahol ugyancsak 2,1 magnitúdójú földrengést regisztráltak. Július 24-én a szomszéd Ausztriában már 4,5-es földrengést mértek, de Sopronból és Kőszegről is érkezett bejelentés, hogy érezték a földmozgást.